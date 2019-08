Iegūstot jaunus pierādījumus, apcietina iespējamo krāslavieša piekāvēju

Jaunumi Notikumi | 9. augusts 2019 | 18:11

LETA LETA

Turpinot skaidrot vīrieša nāves apstākļus Krāslavā, Valsts policijā savākti pierādījumi, kas ļāvuši izmeklēšanai pāriet nākamajā posmā un virzīties tuvāk tiesiskā noregulējuma panākšanā. Vakar ar tiesas lēmumu vienai no aizdomās turamām personām piemērots bargāks drošības līdzeklis – apcietinājums. Kriminālprocesa ietvaros tiks vērtēta arī mediķu rīcība sniedzot palīdzību cietušajam.

Jau iepriekš vēstījām, ka 20.jūlijā ap pulksten 1.40 Valsts policijā vērsās Krāslavas iedzīvotāji, kas ziņojuši, ka uz ielas trokšņo jaunieši, un traucē viņu naktsmieru. Noradītajā adresē nekavējoties devās VP Krāslavas iecirkņa likumsargi, kuri ierodoties notikuma vietā, atraduši tur uz zemes guļošo vīrieti. Sakarā ar to, ka persona bija nekontaktējama un radās aizdomas, ka vīrietis atrodas alkohola reibumā, notikuma vietā tika izsaukti arī mediķi, kas personu nogādājuši medicīnas iestādē. Pēc tobrīd likumsargu rīcībā esošās informācijas, persona tikusi ievietota atskurbšanai slimnīcas narkoloģijas nodaļā. 22.jūlijā VP Krāslavas iecirknis ieguva informāciju, ka mediķi jau 20.jūlija vakarā vīrietim konstatējuši smagus miesas bojājumus, bet par to uzreiz nebija informējuši policiju. Lai veiktu nepieciešamo pārbaudi, tika uzsākts kriminālprocess pēc KL 13.nodaļas, par noziedzīgo nodarījumu pret personas veselību, un sāktas nepieciešamās izmeklēšanas darbības. 24.jūlijā 1990.gada dzimušais vīrietis, nenākot pie samaņas, slimnīcā mira.

Turpinot izmeklēšanu, policisti ieguva informācija, kas liecina, ka naktī no 19. uz 20.jūliju, netālu no vietējās izklaides vietas, starp divām jauniešu kompānijām bija izcelies konflikts. Jaunieši, kas tobrīd, visticamāk, atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, ilglaicīgi konfliktējuši savā starpā, līdz brīdim, kad no pirmās kompānijas uz vietas bija palicis tikai 1990.gadā dzimušais vīrietis kopā ar vēl vienu personu. Konflikts viņu starpā turpinājās, un vēlāk pārtapis kautiņā. Skaidrojot notikuma apstākļus, tika apzināti iespējamie kautiņa dalībnieki, un aizdomās par saistību ar minēto noziedzīgo nodarījumu, aizturēti trīs cilvēki – divi nepilngadīgie jaunieši, un kāds 1995.gadā dzimis vīrietis.

Jāpiebilst, ka šonedēļ tika iegūta jauna informācija, kas būtiski papildināja savākto pierādījumu bāzi un ļāva virzīt ierosinājumu bargāka drošības līdzekļa piemērošanai. Vakar ar tiesas lēmumu 1995.gadā dzimušam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Pašlaik policija turpina izmeklēšanu, kā arī papildus nopratina personas saistībā ar visām kriminālprocesā izvirzītajām versijām. Tāpat iesāktā kriminālprocesa ietvaros tiks vērtēta arī mediķu rīcība sniedzot palīdzību cietušajam.



LRPP