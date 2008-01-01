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Mūzika kā darbs un izklaide Normunds Rutulis
6 augusts
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Interesanta un aizraujoša nedēļa. Vienīgais, kas var likt zināmus šķēršļus panākumiem, ir tavs slinkums un nevēlēšanās mainīt kaut ko savā ikdienā. Ja pārvarēsi minēto problēmu, tad ātri vien spēsi sasniegt pavisam citu dzīves kvalitāti. Zvaigznes iesaka mācīties ne tikai no savām, bet arī citu kļūdām, kā arī rūpīgāk ieklausīties dzīves pieredzējušāku tuvinieku padomos. Nedēļa nogalē var rasties iespēja iesaistīties kādā aizraujošā piedzīvojumā.
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Jaunumi Sabiedrība | 6. augusts 2019 | 18:53
Руководство больницы решает острую проблему нехватки врачей
Во вторник, 6 августа, в Даугавпилсской региональной больнице состоялась пресс-конференция, которая была созвана в связи со сложной кадровой ситуацией в медучреждении. Из-за болезни и отпуска отдельных специалистов образовался острый дефицит врачей, и было принято решение отменить плановые операции до начала сентября.
На пресс-конференции присутствовали председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш, член правления ДРБ Григорий Семенов, главврач Александр Кушниров и заведующий отделением интенсивной терапии и анестезиологии Анатолий Туронок. Главной темой встречи с журналистами стал критический дефицит врачей-анестезиологов и реаниматологов, из-за чего сейчас осложнена операционная деятельность больницы. По заявлению Г.Семенова, плановые операции будут отменены до начала сентября, если только заболевшие специалисты не поправятся быстрее или им будет найдена достойная замена в лице молодых специалистов.
ДРБ продолжает работать с тяжелыми пациентами в прежнем режиме, но приоритет отдается неотложным случаям, а также ситуациям первичного диагностирования онкологических заболеваний и операциям по эндопротезированию. Каждый факт переноса плановой операции будет рассматриваться в отдельном порядке и с оповещением пациентов.
А.Кушниров и А.Туронок подчеркнули важность нормальных нагрузок для врачей, которые часто находятся на грани рабочего «выгорания». Проблема усугубляется, учитывая почтенный возраст многих врачей. Поэтому важно как можно активнее привлекать в больницу молодых специалистов.
Председатель самоуправления А.Элкниньш отметил, что проблемы нехватки медиков и отсутствия должного внимания к ДРБ со стороны Министерства здравоохранения существуют долгие годы. В настоящий момент между ДРБ и Даугавпилсской думой налажен особо тесный контакт, в том числе по вопросу привлечения новых врачей. А. Элксниньш выразил надежду, что благодаря этой работе о проблемах региона услышат столичные чиновники. Город продолжает работать над созданием особо благоприятных условий для молодых медиков, тем более что сегодня региональная больница находится на очень высоком в технологическом уровне, что также важно для карьеры молодых докторов.
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