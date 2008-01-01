Руководство больницы решает острую проблему нехватки врачей

Jaunumi Sabiedrība | 6. augusts 2019 | 18:53

Во вторник, 6 августа, в Даугавпилсской региональной больнице состоялась пресс-конференция, которая была созвана в связи со сложной кадровой ситуацией в медучреждении. Из-за болезни и отпуска отдельных специалистов образовался острый дефицит врачей, и было принято решение отменить плановые операции до начала сентября.

На пресс-конференции присутствовали председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш, член правления ДРБ Григорий Семенов, главврач Александр Кушниров и заведующий отделением интенсивной терапии и анестезиологии Анатолий Туронок. Главной темой встречи с журналистами стал критический дефицит врачей-анестезиологов и реаниматологов, из-за чего сейчас осложнена операционная деятельность больницы. По заявлению Г.Семенова, плановые операции будут отменены до начала сентября, если только заболевшие специалисты не поправятся быстрее или им будет найдена достойная замена в лице молодых специалистов.

ДРБ продолжает работать с тяжелыми пациентами в прежнем режиме, но приоритет отдается неотложным случаям, а также ситуациям первичного диагностирования онкологических заболеваний и операциям по эндопротезированию. Каждый факт переноса плановой операции будет рассматриваться в отдельном порядке и с оповещением пациентов.

А.Кушниров и А.Туронок подчеркнули важность нормальных нагрузок для врачей, которые часто находятся на грани рабочего «выгорания». Проблема усугубляется, учитывая почтенный возраст многих врачей. Поэтому важно как можно активнее привлекать в больницу молодых специалистов.

Председатель самоуправления А.Элкниньш отметил, что проблемы нехватки медиков и отсутствия должного внимания к ДРБ со стороны Министерства здравоохранения существуют долгие годы. В настоящий момент между ДРБ и Даугавпилсской думой налажен особо тесный контакт, в том числе по вопросу привлечения новых врачей. А. Элксниньш выразил надежду, что благодаря этой работе о проблемах региона услышат столичные чиновники. Город продолжает работать над созданием особо благоприятных условий для молодых медиков, тем более что сегодня региональная больница находится на очень высоком в технологическом уровне, что также важно для карьеры молодых докторов.

Daugavpils

