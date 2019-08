Daugavpils teātris sāk darbu pie 2019./2020. gada sezonas

Jaunumi Kultūra | 5. augusts 2019 | 23:46

2. augustā Daugavpils teātra kolektīvs tikās ikgadējā sezonas atklāšanas kopsapulcē, kurā tika apspriesti 2019./2020. gada sezonas plāni.

Jaunā sezona tiks atklāta ar skandaloza itāļu kinorežisora Pjēra Paolo Pazolīni lugas „Affabulazione” ne mazāk provokatīvu iestudējumu Oļega Šapošņikova un Lucinas Sosnovskas (Polija) režijā. Tas būs multimediāls projekts, kurā satiksies dramatiskā aktierspēle ar kinomākslu un fizisko teātri. Izrādes tapšanā iesaistīta arī režisore Ināra Kolmane un komponists Jēkabs Nīmanis. Pirmizrāde notiks 14. septembrī.

Savukārt 4. oktobrī paredzēta pirmizrāde iestudējumam „Cilvēks no Podoļskas” Georgija Surkova režijā. 2018. gadā lugas „Cilvēks no Podoļskas” autors Dmitrijs Daņilovs par šo darbu saņēma „Zelta masku” kategorijā „Labākais dramaturgs”. Vienu no lomām izrādē „Cilvēks no Podoļskas” izpildīs jaunā Daugavpils teātra aktrise Kristīna Zaharova, kuru skatītāji jau varēja iepazīt kā vienu no solistēm mūziklā „Džeina Eira”. Savukārt Daugavpils teātra dejotāju trupai šosezon pievienojusies dejotāja Vanda Gibovska.

Pirmo reizi Daugavpils teātra vēsturē tiks iestudēta izrāde latgaliski bērniem, izrādes režisors būs Māris Korsiets. Turpinot tradīciju, decembra izskaņā Daugavpils teātrī varēs noskatīties īpašu, svētkiem veltītu Jaungada koncertu. Bet jau 2020. gada sākumā skatītājus gaidīs jauna dejas izrāde, kuras horeogrāfe būs Irina Saveļjeva, kā arī Fjodora Dostojevska romāna „Brāļi Karamazovi” iestudējums Lucinas Sosnovskas režijā.

Jau septembrī Daugavpils teātris dosies viesizrādes uz Rīgu ar mūziklu „Džeina Eira” VEF Kultūras pilī, iestudējumu „Kliedzēji” LKA Teātra mājā „Zirgu pasts” un „Jubileja ‘98” Ģertrūdes ielas teātrī. Savukārt oktobrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī varēs noskatīties izrādi „Kailais karalis”, ar kuru Daugavpils teātris veiksmīgi piedalījies vairākos starptautiskos festivālos. Ņemot vērā, ka jau šobrīd visas biļetes uz viesizrādi „Kliedzēji” Rīgā ir izpārdotas, oktobrī notiks divas papildizrādes VEF Kultūras pilī.

Aicinām skatītājus sekot līdzi jaunumiem, jo arī šosezon Daugavpils teātris ir sarūpējis vairākus patīkamus pārsteigumus!

