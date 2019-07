Zemeņu lauku dziesmas dziedāja Liozno un Daugavpils

Jaunumi Kultūra | 30. jūlijs 2019 | 20:30

2019.gada 29.jūlijā Liozno pilsētā (Baltkrievija) notika amatieru dzejnieku un komponistu XII apgabala svētki-konkurss “Pesni suničnih barou”, kurā aktīvi piedalījās Daugavpils Baltkrievu centra (BKC) baltkrievu tautasdziesmu ansamblis “Kupaļinka”.

Pazīstama mākslinieka Marka Šagala dzimtene, saglabājot savu provinces šarmu, Liozno kļuva par skaistu mūsdienīgu rajona centru ar attīstītu infrastruktūru un slavenu kultūras forumu. Pateicoties brīnišķīgajam festivālam tika paplašināts BKC partneru loks Baltkrievijā.

Amatieru dzejnieku un komponistu XII apgabala svētki-konkurss “”Pesni zemļjaničnih borov”, kas tika veltīts Mazās Dzimtenes gadam, notika skaistajā apgabala centrā, pilsētā Liozno, kas izvietota 40 km no Vitebskas. Kultūras forumā piedalījās pārstāvji no vairākiem desmitiem Baltkrievijas reģioniem, ka arī ciemiņi no Krievijas, Ukrainas un Latvijas. BKC delegācija no Daugavpils piedalījās ziedu nolikšanas ceremonijā kara memoriālam par godu Baltkrievijas atbrīvošanas 75.gadadienai; spilgtajā teatralizētajā viesu un svētku dalībnieku gājienā; simboliskās skulptūras, veltītas festivālam, svētku atklāšanas ceremonijā centrālajā laukumā.

Pilsētā masveida tika izvietoti radoši centri: literatūras, muzikālas, rotaļu, sporta, tematiskā retro izstāde “Zemeņu manuskripts”, rajona Amatu māja. Bet kamēr mūsu mākslinieki ar interesi aplūkoja daudzas radošās darbnīcas, amatieru rakstnieku un komponistu sacensībās piedalījās “Kupaļinka” dalībnieks Vitālijs Mihailovskis, nolasot savus dzejoļus, par ko arī saņēma festivāla atzinības rakstu.

Par vēl vienu foruma nozīmīgu notikumu kļuva Liozno rajona izpildkomitejas un Baltkrievu kultūras centra no Daugavpils Sadarbības memoranda parakstīšana. BKC vadītāja Žanna Romanovska sirsnīgi pateicās par viesmīlību, izteica cerību uz turpmāko veiksmīgo sadarbību un uzaicināja tautiešus ciemos uz festivālu “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī”.

“Lioznenčina – tas ir novads, bagāts ar cilvēkiem; novads, bagāts ar vēsturiskajiem notikumiem; novads, kur rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības ainavas harmoniski savienojās ar baltkrievu skatu skaistumu; mūsu valsts austrumu vārti. Šeit strādā un dzīvo vairāku tautību cilvēki, bet visus apvieno mīlestība pret zemi, uz kuras viņi dzīvo un vēlme izdarīt visu tās labklājībai”, - atzīmēja savā runā Liozno rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Sergejs Zemčjonoks.

Festivāla vakarā notika liels koncerts centrālajā laukumā, kurā kopā ar citiem ārzemju viesiem ar stundas ilgu programmu uzstājās ansamblis “Kupaļinka”. Liriskas un sirsnīgas, jautras un līksmas, teatralizēti apspēlētas dziesmas skatītāji uzņēma ar entuziasmu un siltumu, ar skaļiem aplausiem izrādot savu apbrīnu.

Festivāla ritmā bija iespēja iepazīties ar novadpētniecības muzeja ekspozīcijām, kur rūpīgi savākti materiāli par ciemata vēsturi, iekļaujot Šagala ģimenes un latviešu zemnieku pārceļotāju manuskripta lapas; apskatīt atjaunotus reģionālus kostīmus Amatnieku mājā, apmeklēt mūsdienīgu sporta un veselības centru ar baseinu, pastaigāties pa tautiešu aleju.

Otrajā dienā mūsu delegācija, kas nejauši Liozno atklāja sev Šagala mazo dzimteni, pa ceļam uz mājām iebrauca Vitebskā, lai apmeklētu jaunu mūsdienīgas mākslas centru. Vitebskas tautas mākslas arodskolas muzejā Šagala ielā, ar interaktīvajiem stendiem un oriģinālo interjeru, tika atveidoti Marka Šagala un Kazimira Maleviča kabineti, Lisicka darbnīca. Starp citu, šajā arodskolā meistarklases vadīja arī skulptors, Latvijas mākslas XX gadsimta klasiķis Jāns Tilbergs.

Brauciens uz Liozno, kā jebkurš ceļojums, tas ir jaunas tikšanās, pieredze, iespaidi, sakari un idejas. Tāpēc braucot prom un pateicoties par viesmīlīgu uzņemšanu visi izteica cerību uz nākamo tikšanos.

Informācija sagatavota:

Baltkrievu kultūras centrs,

Metodiķe Marija Pometjko,

T. 654 24695, 29811969, marija.pometjko@inbox.lv

Daugavpils