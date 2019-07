AS “Daugavpils satiksme” uz laiku iecelts jauns vadītājs

Jaunumi Sabiedrība | 15. jūlijs 2019 | 15:18

15.jūlijā notika AS “Daugavpils satiksme” akcionāru sapulce. No AS “Daugavpils satiksme” valdes locekļa amata atsaukts Romans Savickis.

Valdes locekļa amatā uz laiku līdz brīdim, kad konkursa kārtībā tiks izvēlēts jauns valdes loceklis, iecelts Sergejs Blagoveščenskis.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Daugavpils