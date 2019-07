Jūlijā notiks desmitais Starptautiskais festivāls „Latgales ērģeļu dienas 2019”

Strēlnieks

23. novembris

- 21. decembris

Emocijas šonedēļ var sist augstu vilni, galvenokārt jau attiecībās ar laulāto. Centies neļaut pārlieku vaļu savai ugunīgajai dabai, rūpīgāk sekot sacītajam. Darba lietas centies norobežot no privātām būšanām, citādi no sarežģījumiem būs grūti izvairīties. Prieku sagādās visa veida radošās aktivitātes. Nav izslēgts, kāds no Strēlniekiem izlems apliecināt līdz šim apslēptas mākslinieciskās dotības.