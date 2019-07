DRIFTA Festivālā Daugavpilī 92 dalībnieki un sagaidāmas 3 tandēmu Top32 sesijas

Jaunumi Sports | 9. jūlijs 2019 | 23:02

Ar Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils Sporta pārvaldes atbalstu 13.jūlijā, septīto reizi drifts notiks Daugavpilī. Pēc divu gadu pauzes drifteri atgriezīsies kartodromā „Blāzma” un atgriezīsies ar vērienu, kopā 3 klasēs ir reģistrējušies 92 dalībnieki, Latvijas street klasē reģistrējušies 36 dalībnieki, Lietuvas street klasē, kura ir vairāk pietuvināta semi pro klasei, 30 dalībnieki, bet Semi pro klasē 27 dalībnieki.

Dalībnieku skaits ir rekordliels, kāds piedalīsies Daugavpils sacensībās, priecējot skatītājus ne tikai ar vairāk kā 180 kvalifikācijas braucieniem, bet 3 tandēmu sesijām, kuras pašlaik, pēc dalībnieku skaita ,izskatās kā tandēmu TOP32.

12.jūlijā tiks aizvadīti oficiālie treniņi jau no 13:00 dienā, bet 13. jūlijā kartodromā “Blāzma” notiks Betsafe Latvijas drifta kausa 4.posms un Lietuvas drifta kausa street klases ieskaites posms.

Ir liels prieks, ka Daugavpilī uz starta redzēsim Daugavpils braucēju Jevgēņiju Sapunu, street klases ieskaitē arī redzēsim Daugavpils braucējus. Starp dalībniekiem redzēsim arī divas daiļā dzimuma pārstāves no Lietuvas, abus jaunākos Latvijas drifta braucējus, kuri pašlaik ir kopvērtējumā 2. un 3.vietā, kuriem , protams pievienosies visi sezonas braucēji un spēcīgie street klases braucēji un proam, un arī igauņu braucēji, kuri mēros tālo ceļu uz Daugavpili.

Sestdienas rītā jau 08:00 sāksies treniņbraucieni, kam sekos kvalifikācijas braucieni, ap plkst.14:00 plānota oficiālā sacensību atklāšana, kam sekos tandēmu braucieni visām 3 klasēm, skatoties uz kvalifikācijas rezultātiem, pastāv iespēja, ka visās 3 ieskaites klasēs tiks braukti tandēmu fināli TOP32.

Daugavpilī būs atvērtais dalībnieku parks ar iespēju visiem aplūkot drifta automašīnas klātienē un satikt sportistus, skatītājiem ieeja ir atvērta jau no paša rīta, tāpēc lielākos drifta fanus “Blāzmā” sportisti sagaidīs jau no rīta.

Papildus, sadarbībā ar Daugavpils Autobusu parku, 13.Jūlijā, no Daugavpils centra- Vienības laukuma, būs pieejamas bezmaksas autobuss, kurš 12:45 izbrauks, lai aizvestu skatītājus uz kartodromu, pēc sacensībām, autobuss kursēs arī atpakaļ.

Gan piektdienas vakarā, gan sestdienas vakarā neoficiāla gaisotnē sportistus noteikti varēs satikt Daugavpils “Ezītis Miglā” uz “preparty” un “afterparty”.

Preses relīze