Radošie kolektīvi un organizācijas aicināti pieteikties dalībai pasākumā "Artišoks 2019"

Jaunumi Sabiedrība | 8. jūlijs 2019 | 23:57

„Artišoks” ir lielākais jauniešu festivāls Daugavpilī, ko organizē Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa. Jauniešu festivāls ir kļuvis par vienu no Daugavpils pilsētas vizītkartēm, jo tajā piedalās ne tikai jaunieši no Daugavpils, bet arī viesi no citām Latvijas pilsētām un valstīm. Šogad festivāls norisināsies 7. septembrī no plkst. 15.00 līdz 22.00Daugavpils Dubrovina parkā.

Jauniešu festivāls „Artišoks” tiek rīkots ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar iespējām lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku Daugavpils pilsētā, atbalstot visdažādākās intereses, radošo pieeju un aktīvu, veselīgu dzīvesveidu.

Festivāla „Artišoks” princips ir ideju darbnīca: jauniešu subkultūras, NVO, kā arī sporta sekciju pārstāvju prezentācijas par sasniegumiem un neformāli stāsti par savām organizācijām, veidojot daiļrades enerģijas akcentus.

Pasākuma radošo atmosfēru radīs dažādu jauniešu organizāciju rīkotās aktivitātes un darbnīcas, varēs vērot iedvesmojošus paraugdemonstrējumus, meistarklases, šovus un sporta sacensības, skanēs mūzika un būs dejas. Festivāla jautro noskaņu papildinās mākslinieciski priekšnesumi uz lielās skatuves.

Jaunatnes nodaļa aicina jauniešu organizācijas, interešu grupas, biedrības un citus interesantus piedalīties festivālā, lai kopā lietderīgi un radoši pavadītu vakaru, rīkojot aktivitātes un iepazīstinot jauniešus ar to, ko katrs dara.

Lai pieteiktos dalībai festivālā, līdz 4.augustam jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta uz e-pasta adresi arturs.popovs@daugavpils.lv vai zvanot pa tālruni 26075318, 654 22300.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa