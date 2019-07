Informācija autobusu pasažieriem

Jaunumi Sabiedrība | 3. jūlijs 2019 | 17:55

Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g. 6. jūlija brīvdienās eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem papildināt autobusa maršruta Nr. 10A “Autoosta – Ruģeļi (Bērnudārzs) – Autoosta” kustības grafiku ar vienu papildreisu ar atiešanas laiku no pieturas “Sakņu iela” plkst. 18.42, no pieturas “Autoosta” plkst. 18.45 un no gala pieturas “Bērnudārzs” plkst. 19.03.

AS “Daugavpils satiksme” informē, ka, izpildot Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas lēmumu, mazā pasažieru skaita dēļ eksperimentālā kārtā no š.g. 1. aprīļa uz trim mēnešiem atceltie vēlie vakara reisi autobusa maršrutā Nr. 8 “Autoosta – Judovka – Autoosta” katru dienu ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 23.35 un autobusa maršrutā Nr. 10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” darba dienās ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 23.35 no š.g. 1. jūlija atjaunoti pastāvīgajā maršrutu tīklā.

Eksperimentālā kārtā mainītais autobusa maršruta Nr. 20 “Jaunā forštate – Jaunbūve –Ķīmiķu ciemats – Jaunā forštate” divu reisu atiešanas laiks no gala pieturas “Aveņu iela” – no plkst. 06.45 uz plkst. 06.35 un no plkst. 07.30 uz plkst. 07.20 – no š.g. 1. jūlija iekļauts pastāvīgajā maršrutu tīklā.

Uzziņas pa tālr. +371 65425270

AS "Daugavpils satiksme"

Daugavpils