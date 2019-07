Daugavpils aicina uz 5. Starptautisko vēsturiskās rekonstrukcijas festivālu “Dinaburg 1812”

Jaunumi Kultūra | 1. jūlijs 2019 | 23:44

Šī gada 20.-21. jūlijā Daugavpilī jau 5. reizi norisināsies Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls „Dinaburg 1812”, kas veltīts 19. gs. pirmās puses notikumiem, kad brašais Dinaburgas cietokšņa garnizons atvairīja Napoleona armijas uzbrukumu 1812. gada jūlijā. Pasākumam galvenais mērķis ir Daugavpils cietokšņa un vēsturiskās rekonstrukcijas klubu kustības popularizēšana.

Festivāla ietvaros divu dienu garumā apmeklētāji varēs baudīt visdažādākos pasākumus, kas būs interesanti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Darbosies atrakcijas bērniem, būs pieejamas kafejnīcas, amatnieku un mājražotāju produkcijas, kā arī antikvāru priekšmetu tirdziņš, ko nodrošinās kolekcionāri. Interesenti varēs ielūkoties dažādu laikmetu kara un civilajā sadzīvē.

5. Starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla “Dinaburg 1812” programma sāksies 20. jūlijā, plkst. 11.00 ar cietokšņa karoga pacelšanas ceremoniju un Nikolaja vārtu atvēršanu. Plkst. 12.00 sāksies svinīgā rekonstrukcijas klubu parāde pūtēju orķestra pavadībā. Pasākumā piedalīsies aptuveni 160 dalībnieki no 15 vēstures rekonstrukcijas un vēsturisko deju klubiem, kas pārstāvēs Latviju, Lietuvu, Krieviju, Poliju, Čehiju un Baltkrieviju. Parāde virzīsies no Aleksandra vārtiem pa Imperatora ielu līdz Marka Rotko mākslas centra pagalmam.

Plkst. 13.00 Marka Rotko mākslas centra pagalmā uzstāsies ielu teātris “Pololo”, bet plkst. 14.00 cietokšņa grāvī pie Nikolaja vārtu tilta K. Agapova novadīs zirga trenēšanas paraugdemonstrējumu.

Plkst. 15.00 aizsargceltņu joslā pie Nikolaja vārtiem sāksies dienas centrālais notikums – vēsturiskās 1812. gada kaujas rekonstrukcija. Improvizētās kaujas dalībnieki pasākuma apmeklētājiem dos iespēju iztēloties, kā franču Lielās armijas karaspēka karavīri sāka uzbrukumu Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnim. Toreiz, 1812. gada 1. jūlijā (pēc vecā stila), pirmā cīņa ilga 4 stundas, un cietokšņa aizstāvjiem izdevās atvairīt uzbrukumu.

Tā kā uz vaļņa būs daudz skatītāju un liels troksnis, māmiņām ar maziem bērniem kaujas rekonstrukcijas laikā nav ieteicams atrasties uz vaļņa. Skatītāju ērtumam pie skatuves Marka Rotko mākslas centra pagalmā tiks izvietoti lielformāta ekrāni, uz kuriem tiešraidē rādīs visus galvenos notikumus.

Dienas vakara pusē, plkst. 17.30 Marka Rotko mākslas centra pagalmā norisināsies balle ampīra stilā. Viesiem būs iespēja ne tikai noskatīties profesionālu dejotāju uzstāšanos un teatralizētus priekšnesumus, bet arī pašiem iejusties 19. gs. dāmu un kavalieru tēlos un iesaistīties balles dejās.

Plkst. 21.00 Marka Rotko mākslas centra pagalmā apmeklētāji varēs baudīt poļu tautas mūzikas grupas “Percival” no Ļubļinas koncertu, bet plkst. 22.30 1. krasta lunetes pagalmā sāksies iespaidīgs “Fire Show Studio” uguns šovs, kas noslēgs festivāla pirmo dienu.

Festivāla otrā diena sāksies ar cietokšņa karoga pacelšanu un Nikolaja vārtu atvēršanu plkst. 11.00. Šogad Daugavpils griezīsies īstā laikmetu virpulī – blakus krievu un franču armiju nometnēm Daugavpils cietokšņa teritorijā tiks iekārtotas seno latgaļu un vikingu apmetnes, staigās Ziemeļu kara, kā arī 1. un 2. Pasaules kara karavīri. Parādē, kas notiks plkst. 12.00, varēs vērot dažādu laikmetu vēsturiskās rekonstrukcijas klubu biedrus.

No plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 uz skatuves Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pagalmā uzstāsies pašmāju un ārvalstu mākslinieki. Skatītājus priecēs tautas deju un dziesmu ansamblis «Сказ» no Pleskavas (Krievija), folkloras grupa “Rikši” no Rēzeknes, Cesvaines novada tautas deju un dziesmu ansamblis un Daugavpils slavenais deju kolektīvs “Laima”.

Festivāla ietvaros, no plkst. 14.00 - 16.00, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā norisināsies kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstībai veltīta konference.

Pasākumu organizē Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs, sadarbībā ar biedrību “Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs” un “Atmiņu lāde”.

