„Slāvu bazārā” Latviju šogad pārstāvēs daugavpiliete

Jaunava

24. augusts

- 23. septembris

Šī noteikti būs aktīva, radoša un kopumā panākumiem bagāta nedēļa. Tavas darba spējas un uzcītība tiks novērtēta no augstākstāvošo puses. Kāds Jaunavas zīmes pārstāvis var pat izpelnīties paaugstinājumu amatā! Zvaigznes iesaka būt nedaudz atsaucīgākam, draudzīgākam pret kolēģiem, it sevišķi pret jaunpienācējiem! Ģimenes dzīvē daudz kas būs atkarīgs no tava noskaņojuma, spējas atturēties no tuvinieku pārmērīgas pamācīšanas.