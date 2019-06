Daugavpilī turpinās vērienīgi tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcijas darbi

Jaunumi Sabiedrība | 21. jūnijs 2019 | 21:34

Šonedēļ uzsākta tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcija Daugavpils centrā, Vienības laukuma tuvumā. Darbu veikšanas laikā autobraucējiem un sabiedriskā transporta lietotājiem būs jārēķinās ar izmaiņām satiksmes organizēšanā un tramvaju kustības sarakstā.

Darbi tiek veikti vērienīga būvprojekta ietvaros: vairākos posmos paredzēts ieklāt jaunas sliedes, nomainīt gultnes un pielāgot kontakttīklus pantogrāfiem, ar kuriem būs aprīkoti jaunie tramvaji.

Pirmais tiek sakārtots posms no Imantas ielas līdz Cietokšņa ielai. Autovadītājus lūdz uzmanīgi sekot uzstādītajām ceļu zīmēm, kas darba norises gaitā tiks mainītas.

Tiem, kas ikdienā izmanto tramvaju kā sabiedrisko transportu, jārēķinās ar to, ka pašlaik pietura „Universitāte” virzienā no Ķīmijas uz centru ir pārcelta uz Imantas un Vienības ielas krustojumu, savukārt pietura „Vienības nams” īslaicīgi būs slēgta. Ņemot vērā tramvaju kustību pa vienu sliežu ceļu un paredzamo gaidīšanas laiku, ir mainīts 1. maršruta tramvaju kustības saraksts. Faktiskais tramvaju pienākšanas un atiešanas laiks pārbūves darbu dēļ var atšķirties no kustības sarakstā norādītā līdz 5 minūtēm.

Uzņēmuma „Daugavpils satiksme” vadība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgām neērtībām, jo projekta īstenošanas rezultātā pilsēta iegūs ne vien jaunu, modernu tramvaju sliežu ceļu un labiekārtotu pieguļošo teritoriju, bet arī ievērojami ietaupīs energoresursus.

Darbus Vienības laukumam pieguļošajā teritorijā paredzēts pabeigt šogad. Pēc tam ieplānots veikt sliežu pārbūvi Cietokšņa-Stacijas ielas posmā un pārbūvēt 18.Novembra-Ventspils ielu krustojumu tādā veidā, lai 2. tramvajs varētu kursēt arī uz Centru.

Papildus tam, Skanstes tramvaju līnijas izbūves projekta apturēšana Rīgā ļauj Daugavpilij pretendēt uz papildus finansējumu 10-12 miljonu eiro apmērā, kas ļautu īstenot vairākus vērienīgus sliežu renovācijas projektus un paplašināt maršrutu tīklu.

Aktuāla informācija par darbu gaitu, izmaiņām transporta kustības organizēšanā un tramvaju kustības grafikos pieejama AS „Daugavpils satiksme” mājas lapā www.satiksme.daugavpils.lv.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils