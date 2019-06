Jaunumi Kultūra | 20. jūnijs 2019 | 21:51

No 2019.gada 28. līdz 30. jūnijam notiks 2. Starptautiskais leļļu festivāls Daugavpilī.

Otro gadu pēc kārtas Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs savās telpās uzņems māksliniekus, meistarus un autorleļļu mākslas fanus no visas pasaules. 2019. gada festivāla moto ir “Lelles un papīrs”. Festivāla ietvaros tiks atklātas divas izstādes.

Baltijas Autorleļļu meistaru ģildes vadošā māksliniece, kolekcionāre, restauratore, dizainere un muzeja darbiniece Tamāra Čudnovska piedāvās savu personālizstādi “Brīnumi no papīra”. Tā būs pārsteidzoša tehnoloģiju, materiālu, sižetu un tēmu retrospektīva, kuru izmanto leļļu, rotaļlietu, atklātņu, grāmatu veidošanai sākot no 18. gs. vidus līdz pat mūsdienām. Otrā izstāde iepazīstinās skatītājus ar mūsdienu autorleļļu meistaru darbiem no 8 valstīm. Katra autora mērķis ir atklāt savu redzējumu noteiktās tēmas ietvaros un izvelēties savus paņēmienus, veidojot lelli no papīra. Apmeklētājus sagaida jauni, interesanti, reizēm pavisam negaidīti atklājumi.

Trīs dienu laikā Festivāla mākslinieki no dažādām valstīm novadīs meistarklašu virkni izstāžu apmeklētājiem – gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tajos būs iespējams apgūt papīra leļļu un citu rokdarbu no papīra veidošanas prasmes. Tamāra Čudnovska novadīs lekciju kursu par papīra leļļu vēsturi. Festivāla apmeklētājus izklaidēs koncerti, animatori, leļļu teātris.

Tuvākajā laikā tiks nopublicēta plaša festivāla programma. Sekojiet līdzi informācijai un esiet laipni gaidīti festivālā!

Papildus informācija:

Baltijas Autorleļļu un rotaļlietu meistaru ģildes prezidente Diana Gubanova

+371 29502592

www.baltdollart.com

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

+371 65424155

http://dnmm.lv/

Daugavpils