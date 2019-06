Daugavmalā top jauna promenāde

Jaunumi Sabiedrība | 20. jūnijs 2019 | 21:44

Jau vairāku mēnešu garumā daugavpiliešiem un pilsētas viesiem ir iespēja vērot, kā Daugavas labajā krastā, Gajoka mikrorajona apkaimē, top jauna promenāde. Pavisam drīz Bruģu un Dzirnavu ielas iegūs jaunu veidolu un funkcionālo nozīmi, bet pilsētnieki – jaunu, labiekārtotu vietu pastaigām un dabas krāšņuma baudīšanai.

Projekta gaitā paredzēts pārbūvēt Bruģu ielu posmā no 18.Novembra ielas līdz Ūdensvada ielai, veidojot 1,1 km garu promenādi gar Daugavu, kā arī Dzirnavu ielu posmā no Bruģu ielas līdz Vidus ielai. Visā promenādes garumā būs izbūvēts gājēju un veloceliņš, bet posms no Dzirnavu ielas būs pieejams arī autobraucējiem. Būs izbūvēts jauns ceļa segums, ierīkota lietus ūdens kanalizācija un ielu apgaismojums. Gar visu promenādi gājēju drošībai būs uzstādītas margas. Dzirnavu ielas posms piedzīvos pilnīgu rekonstrukciju, kas iekļaus arī jauno auto stāvvietu izbūvi. Būvdarbi ir aktīvā stadijā un varētu noslēgties jau pēc dažiem mēnešiem.

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt Gajoka rūpniecisko zonu, radot šeit labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbībai. Taču ieguvums pilsētai būs ne vien funkcionāls, bet arī estētisks. Pēc būvdarbu pabeigšanas sāksies labiekārtošanas darbi: gar promenādi uzstādīs vairākus soliņus un velonovietnes, veiks apzaļumošanu, bet speciāli izveidotajos paplašinājumos izvietos āra trenažierus. Garo betona sienu gar promenādi iecerēts izrotāt ar gleznojumiem.

Tā ir pirmā no Bruģu ielas promenādes attīstības projekta kārtām. Izstrādē ir nākamā iecere: izbūvēt šeit divas skatu platformas, vienu – Dzirnavu ielas apkaimē, otru – pie TEC-1, uz vecā torņa pamatiem.

Pēc Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta speciālistu ieceres, nākamais solis varētu būt promenādes applūstošās daļas izbūve, kas ļautu baudīt neaprakstāmi skaistos dabas skatus pašā Daugavas tuvumā.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

