Tiek atjaunota tramvaju kustība 3. maršrutā

Jaunumi Sabiedrība | 31. maijs 2019 | 18:43

No š.g. 31. maija plkst. 10.00 ir atjaunota tramvaju kustība no Valkas ielas līdz Stropu ezeram. Pirmais 3. maršruta tramvajs dosies ceļā plkst. 9.56 no pieturas “Valkas iela”, turpmāk 3. maršruta tramvajs kursēs pēc esošā kustības saraksta.

Sakarā ar Kohēzijas fonda projekta darbības “Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems, Daugavpilī” realizāciju 3. maršruta tramvaja līnija posmā no pieturas “Valkas iela” līdz pieturai “Stropu ezers” bija slēgta no 20.05.2019. Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai no Valkas ielas līdz Stropu ezeram tika izmantoti mazietilpības autobusi. Ņemot vērā to, ka tramvaju kustība šajā posmā ir atjaunota, papildus ieviestie mazietilpības autobusu reisi tiek atcelti.

Ar cieņu, AS "Daugavpils satiksme"

