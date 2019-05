A/S LATVIJAS MAIZNIEKS būtiski palielina eksporta apjomus un sāk sadarbību ar Skandināvijas valstīm

Jaunumi Ekonomika | 31. maijs 2019 | 08:24

Latvijas lielākā maizes ceptuve A/S LATVIJAS MAIZNIEKS šogad plāno palielināt itāļu maizes ciabatta eksportu uz Skandināvijas valstīm. Pirmais lielais pasūtījums Skandināvijas klientiem tiks izpildīts jau šī mēneša beigās. Gada laikā uz Skandināviju aizceļos vairāk nekā miljons ciabattu.

Iepriekšējo gadu 5,5 miljonu eiro investīcijas sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu ražotnes attīstībā un jaunas produktu līnijas izveidošanā vainagojušās panākumiem. Pēdējos deviņos mēnešos A/S LATVIJAS MAIZNIEKS pārstāvji aktīvi komunicējuši un tikušies ar vienu no lielākajiem Skandināvijas uzņēmumiem. Sarunas beigušās ar vērienīga līguma parakstīšanu, un pēc pārstāvju vairākkārtējas viesošanās ražotnē Daugavpilī uzsākta sadarbība, kas ļaus būtiski palielināt eksporta rādītājus. Plānots, ka gadā A/S LATVIJAS MAIZNIEKS uz Skandināvijas valstīm eksportēs vairāk nekā miljonu ciabattu.

Līdz ar pēdējo gadu investīcijām uzņēmuma ražošanas apjoms ir krietni palielinājies, tas ir ļāvis nepārtraukti un sekmīgi darboties ne tikai vietējā tirgū, bet arī ārvalstīs. Veiksmīgo sadarbību ar Skandināviju ietekmējuši arī investīciju ieguldījumi kvalitātes prasību nodrošināšanā, to apliecina iegūtie ISO un BRC sertifikāti, kas šajās valstīs tiek vērtēti ļoti augstu. Ar Skandināvijas partneri noslēgtais līgums skaidri norāda, ka jau šobrīd A/S LATVIJAS MAIZNIEKS ir spējīga nodrošināt augstām kvalitātes prasībām atbilstošus liela apjoma pasūtījumus.

2018. gadā A/S LATVIJAS MAIZNIEKS eksports ir pieaudzis par 39%. Arī turpmākajos gados plānots eksportu būtiski palielināt. „Mūsu eksporta attīstības plāni ir diezgan vērienīgi. Šobrīd savu produkciju eksportējam uz vairāk nekā 10 valstīm, un Skandināvija mūsu eksporta plānos ir nākamais stratēģiski svarīgākais reģions. Šo valstu tirgu pētām jau vairākus gadus, un prasības tajā ir ļoti augstas gan kvalitātes, gan apjomu ziņā. Esam neizsakāmi priecīgi, ka tagad arī Skandināvijas ģimenēs ēdīs Latvijā ražotu maizi,” jauno sadarbības līgumu komentē A/S LATVIJAS MAIZNIEKS valdes loceklis Māris Daude.

Čabata tiek cepta lielākoties no Latvijā audzētām augstas kvalitātes izejvielām, un tās sastāvā nav cukura, kam mūsdienās pircēji pievērš lielu uzmanību. Jaunās čabatas ar zīmolu IZCEP PATS kopš aprīļa beigām var iegādāties arī Latvijas veikalos. Tās ir speciālā iepakojumā ērtai uzglabāšanai mājas apstākļos sešas dienas ar garantiju, ka produkts būs svaigs un garšīgs. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsnī čabata kļūst silta un patīkami kraukšķīga, un tas sniedz lielisku iespēju ikvienam baudīt Latvijā ražotu itāļu maizi.

A/S LATVIJAS MAIZNIEKS pirmsākumi meklējami 1968. gadā, kad tika dibināts Daugavpils maizes kombināts. Šobrīd LATVIJAS MAIZNIEKS ir lielākais maizes ražošanas uzņēmums Latvijā. Jaunākās tehnoloģijas apvienojumā ar labākajām Latvijas maizes cepšanas tradīcijām ļauj produktiem saglabāt nemainīgi labu garšu un kvalitāti. Maizes sērija „Zeltene”, „Galda”, „Gaisīgā grieķu jogurta maize”, „Īstenā rudzu maize”, sēklu maizes „Pavasara”, „Sabile”, „Līgatne”, tostermaize „Vita!” ir iecienītākie LATVIJAS MAIZNIEKA produkti. Arī jaunais zīmols „Maiziņš” jau paguvis kļūt par vienu no iecienītākajām izvēlēm Latvijas ģimenēs.



