“Skaistā vasara bibliotēkā” aicina atkal

Jau septīto gadu Daugavpils publiskās bibliotēkas aicina skolas un pirmsskolas vecuma bērnus aizraujoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties lasītveicināšanas programmā “Skaistā vasara bibliotēkā”. Programmas ietvaros tiek piedāvātas saistošas, izzinošas un izglītojošas nodarbības individuāliem dalībniekiem un virkne aktuālu tematisku pasākumu bērnu vasaras nometņu grupām.

Visus trīs vasaras brīvlaika mēnešus ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 13.00 Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) filiālēs bērniem tiks piedāvātas īpaši veidotas nodarbības – literāri pasākumi un novadpētniecības stundas, radošas darbnīcas un konkursi, galda spēļu turnīri un rotaļas brīvā dabā, stafetes, zibakcijas, dažādi svētki un citi saistoši pasākumi. 22. augustā katrā bibliotēkā tiks rīkots noslēguma pasākums, lai atskatītos uz kopīgi piedzīvoto un pasniegtu balvas aktīvākajiem lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” dalībniekiem.

Bērnu vasaras nometņu grupām Latgales Centrālā bibliotēka (Rīgas ielā 22a) ir sagatavojusi divus interaktīvus pasākumus. No 4. jūnija līdz 23. augustam interesentiem būs iespēja paplašināt savas zināšanas par ūdens iemītnieku daudzveidību un cilvēka lomu ūdenstilpņu tīrības saglabāšanā, piedaloties pasākumā “Pārsteidzošā zemūdens pasaule”. Tiks piedāvāts stāstījums par ūdens izplatību dabā un populārākajiem ūdenī mītošajiem dzīvniekiem, pārrunāta cilvēka loma tīras vides uzturēšanā. Iegūtās zināšanas varēs nostiprināt, pildot uzdevumu “Burtu jūklī” un veidojot krāsainas ūdens iemītnieku aplikācijas. Pasākums paredzēts 5-16 gadus veciem bērniem un jauniešiem, grupu pieteikšana pa tālruni 654 76344.

Šogad īpašu pasākumu bērnu vasaras nometņu grupām piedāvā arī LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs. Katru otrdienu un ceturtdienu laika posmā no 4. jūnija līdz 22. augustam bērniem būs iespēja doties ekspedīcijā “Datoru pasaulē”, kur viņi noskaidros, kad un kāpēc parādījās pirmie datori un internets, kur un kādiem mērķiem datori tiek izmantoti mūsdienās. Pasākuma dalībnieki pildīs saistošus un izglītojošus uzdevumus “Datoru safari”, “Raksti kā dators” un spēlēs tematiskas Kinect kustību spēles. Pasākums paredzēts 8-12 gadus veciem bērniem, grupu pieteikšana pa tālruni 654 49090.

No 4. jūnija līdz 19. jūlijam bērnu vasaras nometņu grupas gaidīs arī LCB ASV Informācijas centrs, piedāvājot tematisku pasākumu “Be Fit with Info USA” (Esi formā ar ASV Infocentru). Pasākuma dalībniekiem būs iespēja vingrot, spēlēt spēles un uzzināt daudz noderīgu faktu par veselīgu dzīvesveidu, to visu apvienojot ar angļu valodas zināšanu papildināšanu. Pasākums tiks vadīts bilingvāli (angļu un latviešu valodā vai angļu un krievu valodā), tā ilgums: 60-90 minūtes. Saturs tiks pielāgots interesentu vecumam. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 654 22483.

Izzinoši un aizraujoši tematiski pasākumi bērnu vasaras nometņu grupām būs pieejami arī Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs. Nometnes aicinātas pieteikties pasākumiem vismaz nedēļu iepriekš pa bibliotēku kontakttālruņiem.

“Skaistā vasara bibliotēkā” aicina dalībniekus! Nāc un piedalies!

