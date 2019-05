Daugavpils novadā agresīvs transportlīdzekļu apzadzējs aizturēšanas laikā sadur divus cilvēkus

Jaunumi Notikumi | 25. maijs 2019 | 20:02

Valsts policija saņēma informāciju no vērīgiem Naujenes pagasta iedzīvotājiem, ka viņu pagalmā, iespējams, uzlaužot mājas pagrabu, nezināms vīrietis ir nozadzis velosipēdu. Ierodoties noradītajā adresē, likumsargi noskaidroja iespējamo ļaundara pārvietošanās virzienu un netālu no notikuma vietas vīrieti panāca un aizturēja. Pirms tam ļaundaris bija sadūris vietējo iedzīvotāju, ka arī aizturēšanas laikā traumējis policijas darbinieku.

Vakar, ap pulksten 1.30 Valsts policijas (VP) Daugavpils iecirknis saņēma informāciju no kāda nevienaldzīga iedzīvotāja, kurš ziņoja, ka nezināms vīrietis, iekļūstot daudzīvokļu mājas pagrabtelpā, nozadzis no tās velosipēdu, pēc kā ar zagto transportlīdzekli aizbraucis nezināmā virzienā. Minētās informācijas pārbaudei, notikuma vietā nekavējoties izbrauca VP Daugavpils iecirkņa ekipāžas, kas, ierodoties noradītajā adresē, konstatēja, ka daudzīvokļu mājas pagalmā vairākiem transportlīdzekļiem ir izsisti logu stikli un no tiem ir nozagtas dažādas mantas. Aptaujājot lieciniekus un iegūstot informāciju par ļaundara pārvietošanas virzienu, likumsargi uzsāka operatīvās meklēšanas pasākumus.

Bēgot no policijas, vīrietis nodarījis nopietnus miesas bojājumus – vairakkārt iedūris ar nazi kādam iedzīvotājam, kurš, gribot palīdzēt varas pārstāvjiem noķert likumpārkāpēju, pats mēģinājis viņu aizturēt. Pēc mirkļa ļaundaris tika panākts un aizturēts, taču izturēšanas laikā cieta arī viens no policistiem, kurš arī bija traumēts ar vairākiem naža dūrieniem.

Gan iedzīvotājs, gan arī likumsargs no notikuma vietas tika nogādāti medicīnas iestādē, un par laimi viņu dzīvībai briesmas nedraud.

Skaidrojot aizturētā personību, tika konstatēts, ka iespējamais vainīgais ir kāds vairakkārt tiesātais 1993.gadā dzimušais vīrietis, kurš pagājušonedēļ jau tika aizturēts aizdomās par 14 transportlīdzekļu apzagšanu, kas bija reģistrēti Daugavpils pilsētas teritorijā laika posmā no 29.aprīļa līdz 13.maijam. Šobrīd policisti turpina visu iepriekš minēto kriminālprocesu izmeklēšanu, savukārt tiesa tuvākajā laikā lems par drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanu.

Pašlaik vīrietim draud kriminālatbildība gan par iepriekš minētām 14 zādzībām, gan arī par zādzībām no transportlīdzekļiem, kas bija izdarītas vakar Naujenes pagastā, velosipēda zādzību, par miesas bojājumu nodarīšanu iedzīvotājam, kā arī par uzbrukumu un miesas bojājumu nodarīšanu varas pārstāvim.

VP Daugavpils iecirkņa darbinieki pateicas iedzīvotājiem par atbalstu ļaundara aizturēšanā, taču aicina līdzcilvēkus ziņot likumsargiem par iespējamajiem likumpārkāpumiem, nevis patstāvīgi mēģināt aizturēt noziedzniekus, jo šāda rīcība var būt bīstama gan Jūsu veselībai, gan arī dzīvībai.



