Baltkrievu kultūras centrs iegrieza visus jubilejas riņķu dejā

2019.gada 17.maijā Vienības nama koncertzālē notika jubilejas koncerts “Baltkrievu kultūras centram – 20!”, kas tika veltīts Daugavpils Baltkrievu kultūras centra (BKC) 20. gadadienai. Vērienīgs pasākums kopā ar BKC kolektīvu un viesiem no Baltkrievijas un Lietuvas, notika Baltkrievu kultūras dienu ietvaros, kas jau tradicionāli notiek maijā.

20 gadi – tas ir daudz vai maz? Vēstures mērogā, protams, tas ir pavisam maz. Bet no “cilvēciskā” viedokļa - diezgan zolīds vecums no dzimšanas brīža, augšanas, attīstības un līdz personības veidošanās brīdim. Ir aizvadīti 20 gadi no tā brīža, kad Daugavpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu nodibināt jaunu pašvaldības finansēto iestādi – Baltkrievu kultūras centru, kura galvenais darbības mērķis – baltkrievu nacionālas kultūras un tradīciju saglabāšana un attīstība.

Jāatzīmē, ka BKC saliedētā komanda Žannas Romanovskas vadībā veiksmīgi izpilda uzstādītus uzdevumus. Šobrīd Baltkrievu kultūras centrs atrodas pilsētas aktīvāko un veiksmīgāko kultūras iestāžu sarakstā. Spilgts svētku koncerts, kurš notika Vienības nama koncertzālē – tam pierādījums!

Ar skaļiem aplausiem un dziesmas “Baltkrievu māja” pavadījumā, uz skatuves kāpa Baltkrievu kultūras centra draudzīgā darbinieku komanda; tā izpildīja dziesmu “Privitaļnaja” un aicināja visus uz jubilejas svētkiem. Pirmais Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētaja vietnieks Igors Prelatovs savā runā atzīmēja BKC apvienojošo lomu Baltkrievijas diasporas dzīvē un pasniedza Atzinības rakstu pašvaldības kolektīvam. Daugavpils Baltkrievu kultūras centra darbība arī tika atzīmēta ar Baltkrievijas Republikas Kultūras ministrijas atzinības rakstu.

Ar siltiem un sirsnīgiem apsveikumiem uzstājās Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska, Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsuls Daugavpilī Vladimirs Klimovs, Krievijas Republikas Ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs Vladimirovs, Daugavpils kultūras iestāžu un nacionālo kultūras biedrību pārstāvji, Latgales un Lietuvas baltkrievu sabiedriskās organizācijas, partneri no Baltkrievijas.

Bet, lai skatītāji negarlaikotos, katrs apsveikums mijās ar dziesmām un dejām. Teatralizēti muzikālajā priekšnesumā dalību ņēma visi Baltkrievu kultūras centra radošie kolektīvi: baltkrievu tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka”, deju ansamblis “Ļanok”, vokāli-instrumentālais ansamblis “Praļeski”, kora kapella “Spadčina”, amatierteātra studija “Pauļinka”. Interesanti arī tas, ka koncertā notika bērnu studijas “Skārbnīca” pirmizrāde ar dziesmu “Belarusj čarounaja”.

Spilgtus muzikālus priekšnesumus dāvāja arī viesi no Baltkrievijas: māsas Darja un Jevgenija Šuk (Miori) un Baltkrievijas Valsts kultūras un mākslas universitātes folkloras ansamblis “Gramnici” (Minska). Skatītāji bija sajūsmā par studentu kolektīva tīro un autentisko dziedāšanas tehniku un deju priekšnesumiem.

Svētki izdevās! Nobeiguma dziesmu “Bivaijte zdorovi” visi klātesošie klausījās stāvot kājās un dziedot līdzi. Pateicīgie skatītāji un senie draugi ar saviem skaļajiem un nepārtrauktajiem aplausiem pateicās par brīnišķīgi organizēto pasākumu, par iespēju vēlreiz iesaistīties bagātajā Baltkrievu kultūras virpulī un saņemt neaizmirstamas emocijas!



