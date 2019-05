Pašvaldības policija novērš iespējams plānoto likumpārkāpumu

Jaunumi Notikumi | 23. maijs 2019 | 17:58

2019.gada 21.maija naktī, ap pulksten 02:00, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa darbinieku uzmanību piesaistīja divas personas, kuras staigāja un pētīja stāvēšanai novietotās automašīnas. Apstākļu noskaidrošanai uz notikuma vietu tika nosūtīta tuvākā pašvaldības policijas mobilā patruļgrupa.

Policijas rīcībā jau bija informācija, ka šajā pilsētas mikrorajonā naktīs jau ir bijušas veiktas zādzības no automašīnām. Kad notikuma vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, viena no personām devās uz tuvāko kāpņu telpu. Policists tai sekoja un lūdza doties atpakaļ pie dienesta automašīnas apstākļu noskaidrošanai. Sākotnēji persona uzvedās mierīgi, bet tiklīdz izgāja no kāpņu telpas, personas uzvedība krasi mainījās, kļuva neadekvāta. Rezultātā šī persona tika nogādāta Daugavpils Reģionālās slimnīcas narkoloģijas nodaļas detoksikācijas palātā uz aizdomu pamata par atrašanos apreibinošo vielu ietekmē. Informācija par notikušo, personu dati tika nodoti Valsts policijas pārstāvjiem, kuri arī tika izsaukti uz notikuma vietu.

Jāatzīmē, ka tuvākajos krūmos, kuros mērķtiecīgi iegājušas šīs personas tieši pirms policijas ierašanās, tika atrasts ķieģelis un, iespējams, šajā reizē tika novērsts topošais likumpārkāpums.

