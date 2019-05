Daugavpils gatavojas vasaras sezonai

Jaunumi Sabiedrība | 21. maijs 2019 | 18:35

Daugavpils aktīvi gatavojas vasaras sezonai. Plašākie labiekārtošanas darbi rit Lielā Stropu ezera krastā. Pavisam drīz te varēs ne vien pastaigāties pa promenādi, bet arī rotaļāties modernajā bērnu laukumā, atvilkt elpu uz jauna, ērta soliņa, pagatavot gardu maltīti ģimenes un draugu lokā, kā arī baudīt atpūtu unikālajā brīvdabas baseinā, kura izveide jau ir sākusies.

Šogad Daugavpils Domes deputāti pieņēma lēmumu iekārtot centrālajā pludmalē 25 metrus garu āra baseinu un bērnu peldbaseinu. Tas sastāvēs no kvalitatīvajiem, vairāku tonnu smagajiem betona pontoniem. Pirmie no tiem jau ir piegādāti uz Daugavpili, montāža ir sākusies. Speciālisti norāda, ka konstrukciju kalpošanas ilgums ir vismaz 50 gadi.

Viena no Daugavpils svarīgākajām būvniecības prioritātēm ir promenādes ierīkošana pie Lielā Stropu ezera, pilsētas vadība stingri uzrauga un kontrolē darbu norisi. Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti norāda, ka uz šo brīdi ir gandrīz pabeigti posmi no centrālās glābšanas stacijas līdz slimnīcai un no Dzintaru ielas līdz Durbes ielai. Atlika labiekārtošanas darbi: centrālajā pludmalē drīzumā parādīsies jaunas ģērbtuves un četras vietas grila pagatavošanai ar astoņiem masīviem betona galdiem, bet visas promenādes garumā tiks uzstādīti vairāki velostatīvi un 53 soliņi.

Strādājot pie atpūtas zonas labiekārtojuma un pieejamības nodrošināšanas, ir padomāts arī par papildus autostāvvietām: tās tiek ierīkotas pludmales „Stropu Vilnis” un atpūtas parka „Tarzāns” tuvumā.

Jaunajā peldēšanas sezonā centrālajā pludmalē blakus pērn uzstādītajiem āra trenažieriem sāks darboties arī jauns moderns bērnu rotaļu laukums, kura ierīkošana jau ir praktiski noslēgusies. Mazie atpūtnieki to varēs iemēģināt jau vasaras sākumā.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

