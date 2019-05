Turpmāk pašvaldība iepirks siltumenerģiju no privātajiem ražotājiem ar lielāku atlaidi

Jaunumi Sabiedrība | 20. maijs 2019 | 20:16

Pašvaldība turpina darbu ar privātajiem siltumenerģijas ražotājiem, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespējami zemākas cenas. Pašlaik ir panākta vienošanās par to, ka pašvaldība vasaras sezonā iepirks no privātajiem ražotājiem siltumenerģiju ar lielākām atlaidēm, nekā tas bija līdz šim.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” no 1. maija līdz 30. septembrim paši neražo siltumenerģiju, bet iepērk to no privātajiem ražotājiem. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš norāda, ka, pārskatot noslēgtajos līgumos atrunātos nosacījumus, ir panākta vienošanās turpmāk vasaras periodā iepirkt siltumenerģiju ar lielākām atlaidēm: TEC-1 SIA „Latneftegaz” sniegs 23,5 % atlaidi, TEC-2 SIA „Latneftegaz” – 23,5% (iepriekš – 20%), TEC-3 uzņēmumu SIA „BK Enerģija” un SIA „Sprino” summārā atlaide vasaras periodā tagad arī būs 23,5% (iepriekš – 21%). Tas ļaus PAS „Daugavpils siltumtīkli” ietaupīt līdz 50 tūkstošiem eiro.

Domes priekšsēdētājs uzskata, ka Siltumtīkli varēs patstāvīgi ražot siltumu par vēl lētāku cenu, nekā iepērkot ar atlaidēm. Tāpēc visi ar privātajiem uzņēmējiem noslēgtie līgumi tiek pārbaudīti, izvērtējot iespēju tos lauzt.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils