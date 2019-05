Daugavpilieši uzvar „Eiropas eksāmenā” un iegūst balvu arī “Eiropas darbnīcā”!

Jaunumi Sabiedrība | 12. maijs 2019 | 14:49

9.maijā, Eiropas dienā, ikviens Latvijas iedzīvotājs tika aicināts apliecināt savas zināšanas, piedaloties „Eiropas eksāmenā” – tests ar daudzveidīgiem jautājumiem par Eiropu.

„Eiropas eksāmens” notika jau sesto gadu un dalībnieku aktivitāte turpina augt – šogad eksāmenu nokārtoja jau 19 182 dalībnieki. Dalībnieku pozitīvie komentāri liecina, ka „Eiropas eksāmens” ir kļuvis par vērtīgu tradīciju, mudinot padomāt un pārbaudīt savas zināšanas par daudzveidīgām tēmām, kas skar mūsu ikdienu. „Prieks, ka Eiropas diena kļūst par prāta svētkiem!” tā vēsta viens no dalībniekiem komentāros.

Savu prātu un izcilās zināšanas “Eiropas eksāmenā” katru gadu aktīvi apliecina arī Daugavpils skolēni, ne reizi vien saņemot godalgas. Šis gads nav izņēmums!

7.-9. klašu grupā “Eiropas eksāmenā” piedalījās 6540 skolēni no visas Latvijas un 30 labāko starpā ir iekļuvuši 6 daugavpilieši - Anastasija Orlovska, Grigorijs Gridasovs un Antons Sivačevs no Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja, Jānis Drelings no Daugavpils Vienības pamatskolas, Julija Pučinska un Dainis Miglāns no Daugavpils valsts ģimnāzijas.

Lai noskaidrotu 5 uzvarētājus no 30 labākajiem, 10.maijā notika izloze un veiksmīgākais no visiem izrādījās Antons Sivačevs no Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja. Viņš 17. maijā ES mājā, Rīgā, saņems godam nopelnīto Dāvanu karti.

10.maijā noslēdzās arī konkurss “Eiropas darbnīca”, kurā par vienu no uzvarētājām kļuva Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāja Lolita Valaine – Aizbalte un 3.a klase. Saldumu grozs jau nākamnedēļ nonāks pie čaklajiem un zinātkārajiem skolēniem, kuri izzināja Eiropas vērtības, veidojot Skaidrojošo vārdnīcu!



Eiropas Kustība Latvijā