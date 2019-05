Skolēni no Daugavpils demonstrē augstus rezultātus fizikas erudīcijas konkursā

Jaunumi Sabiedrība | 12. maijs 2019 | 13:58

11. maijā ar spraigu finālspēli noslēdzies skolēnu fizikas erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments”, kurā šogad pieteicās rekordliels dalībnieku skaits – 262 komandas. Neklātienes kārtu izturēja, un finālā par spēcīgākās titulu sacentās 62 komandas no sešiem Latvijas reģioniem - Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas. Augsto valsts mēroga 4. vietu izcīnīja skolēnu komanda “FIZZALKŠI” no Daugavpils Centra vidusskolas, iegūstot vērtīgas balvas no festivāla partneriem, kā arī iespēju doties aizraujošā vasaras nometnē.

Daugavpils Centra vidusskolas skolēni reģiona ietvaros pirmajās divās konkursa kārtās apsteidza komandas no Nautrēniem, Preiļiem, Līvāniem, Rēzeknes un Riebiņiem. Kā spēcīgākā Latgales reģiona komanda, “FIZZALKŠI” finālā sacentās ar pārējo reģionu zinošākajām. Rezultātā komanda ar nelielu punktu pārsvaru piekāpās Talsu Kristīgās vidusskolas jauniešiem papildspēlē “Jā vai Nē”.

“Komandu dalībnieki dienas garumā bija entuziasma un prieka pilni. Izturēt grūto atlases kārtu jau ir sasniegums, it īpaši, ja konkursā pieteicies rekordliels komandu skaits. Ticu, ka šis piedzīvojums – fizikas festivāla apmeklējums un piedalīšanās Latvijas populārākajā fizikas erudīcijas konkursā – rada lepnumu ne tikai pašiem skolēniem, bet arī viņu skolotājiem, vecākiem un draugiem,’’ pārliecināts Latgales reģiona mentors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Roberts Eglītis.

Erudīcijas konkursā 1. vietu ieguva komanda “Mākoņu Stūmēji” no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, tiem sekoja skolēni no Rīgas Angļu ģimnāzijas ar komandu “CIETIE RIEKSTI” un Talsu Kristīgās vidusskolas komanda “BEZOMU REZISTORI”. Kopumā septiņas Latvijas erudītu komandas – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas ''Mākoņu Stūmēji'', Rīgas Angļu ģimnāzijas "CIETIE RIEKSTI", Talsu Kristīgās vidusskolas "BEZOMU REZISTORI", Daugavpils Centra vidusskolas "FIZZALKŠI", Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas "Elektriķi", Jelgavas 5. vidusskolas "Zobrati" un Siguldas Valsts ģimnāzijas "BookIn" - izcīnīja iespēju pavadīt nedēļu izglītojošā zinātnes piedzīvojumu un saliedēšanas nometnē.

Jau otro gadu fizikas konkursa fināls tiek organizēts kopā ar Baltijā lielāko fizikas festivālu. Tas norisinājās 11. maijā Rīgas Kongresu namā un tā apkārtnē, pulcējot teju 4000 fizikas entuziastus. Dienas garumā apmeklētāji baudīja īstus fizikas svētkus – piedalījās fizikas darbnīcās, interaktīvajās spēlēs, vēroja eksperimentus, sacentās konkursos, klausījās lekcijas un koncertus. Ikvienam bija iespēja just līdzi konkursa izšķirošajai finālspēlei, kas norisinājās Rīgas Kongresu nama lielajā zālē.

“Līdz ar fizikas ienākšanu izklaides sfērā, redzam, ka arī jauniešu zināšanu loks fizikas tēmās paplašinās. Bērni ar prieku atkārto un cenšas izprast internetā redzētus fizikas eksperimentus un skatās zinātniskus raidījumus, kuros izskaidro dažādus fizikas fenomenus. Šādas zināšanas palīdz rast risinājumus nestandarta situācijās. Tas pierādījās arī konkursā, kad komandas ne vien veiksmīgi tika galā ar teorētiskajiem uzdevumiem, bet arī atjautīgi veica praktiskos uzdevumus,’' vērtējot komandu sniegumu norāda AS “Latvenergo” galvenais izpilddirektors Āris Žīgurs.



Patrīcija Pārpuce, konkursa koordinatore