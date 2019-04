Piešķirti teju 320 tūkstoši eiro karavīriem paredzēto dzīvokļu remontam Lūznavā

Jaunumi Sabiedrība | 2. aprīlis 2019 | 19:14

LSM LSM

Valdība atbalstīja gandrīz 320 tūkstošu eiro piešķiršanu Rēzekne novada domei, lai Lūznavā varētu izremontēt un aprīkot ar mēbelēm karavīriem paredzētos dzīvokļus.

Rēzeknes novada dome pērn rudenī pieņēma lēmumu nodot bez atlīdzības Aizsardzības ministrijai 16 Rēzeknes novada pašvaldībai piederošus dzīvokļu īpašumus, kuri atrodas Jaunatnes ielā Lūznavas pagastā, lai tajos izveidotu Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem paredzētās dzīvojamās telpas.

“Šie dzīvokļi ir pietiekoši sliktā stāvoklī, un tiem ir nepieciešams remonts. Tā ir māja Jaunatnes ielā 4, un šajā mājā ir arī citi dzīvokļi. Kopumā tie ir 39. No tiem 16 ir tie, kurus mēs remontēsim un nodosim valstij. Šobrīd māja ir daļēji apdzīvota. Daļa no dzīvokļiem pieder pašvaldībai un ir izīrēti, bet trīs ir privātīpašums,” skaidro Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.

Lūznavā izvietotās militārās bāzes teritorijā nonākušas lielākā daļa kādreizējā Lūznavas tehnikuma ēku, un tagad armija tās gan atjauno, gan arī pielāgo militārajām vajadzībām, atklāj Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona komandieris Oskars Omuļs.

“Mēs Lūznavā nebūvējam neko jaunu. Mēs tās pašas pagājušā gadsimta 70 -80. gados būvētās ēkas šodien esam iekonservējuši, atjaunojuši siltumapgādi, kas bija iepriekš atslēgta, mēs esam saremontējuši jumtus, ūdens notekas, stāvvadus nomainījuši,” par padarīto stāsta Omuļs.

Likumdošana nosaka, ka profesionālā dienesta karavīru dienesta vietā nodrošina ar dzīvojamo telpu.

Kā atklāj Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris Māris Simsons, arī Lūznavā ir šādi dzīvokļi un nākotnē to būs vairāk.

“Plānots izvietot apmēram 400 karavīrus Lūznavā un 400 karavīrus Daugavpilī. Ja mēs runājam par dienesta dzīvokļiem, tad tie ir domāti galvenokārt tiem karavīriem, virsniekiem, instruktoriem, kurus mums ir nepieciešams piesaistīt pie sistēmas no ārpuses. Tiem, kas ir gatavi pārcelties no Rīgas, no Ādažiem vai Kadagas. Tas ir sava veida bonuss, ko mēs varam piedāvāt profesionālā dienesta karavīriem.

Mums ir jānodrošina visaptverošā valsts aizsardzība. Esam bijuši veiksmīgi karavīru pieņemšanā dienestā. Un tagad mums paralēli tam, ka šie karavīri ir kaut kur jāizvieto, ir jāsakārto infrastruktūra un jābūvē tā no jauna. Mums ir jāsagatavo infrastruktūras pagaidu risinājums. Tās ēkas, kas ir atbilstošas, kurās mēs varam praktiski iet iekšā un dzīvot, tās arī ir apdzīvotas. Paralēli tam tiek izstrādāti metu skiču projekti, nākotnes projekti ilgtermiņa attīstībai 2023. gadam, kad šī infrastruktūra tiks arī būvēta no jauna,” klāsta Simsons.

Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznavā izvietota Latgalē pirmā profesionālā dienesta karavīru vienība. Piecu gadu laikā Lūznavā un Daugavpils novadā “Meža Mackevičos” plānots izvietot bataljonu ar 800 karavīriem no visas Latgales.

LSM