Britu mākslinieces izstādes atklāšana Rotko centrā

12. aprīlī plkst. 16.00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā līdzās Marka Rotko oriģināldarbu ekspozīcijai tiks atklāta godalgotās britu mākslinieces Džilianas Eiresas (Gillian Ayres) (1930 – 2018) personālizstāde „Es redzu dabu kā krāsu”.

Viena no Lielbritānijas nozīmīgākajām māksliniecēm abstrakcionistēm, pazīstama ar saviem spilgtajiem lielformāta audekliem, kas eksplodē krāsu dažādībā. Iedvesmojusies no amerikāņu abstraktā ekspresionisma tradīcijām, Eiresa gleznoja liriskā, žestuālā manierē, kas kontrastēja ar viņas laikabiedru radītajām asmalu formām kompozīcijās. Viņas daiļrade nav pamācoša, tā rāda mākslinieku, kurš nemitīgi eksperimentē ar krāsas sniegtajām iespējām. “Manas gleznas ir par pašu glezniecību, formu un krāsu, tās nestāsta stāstus,” ir teikusi Eiresa. Viņas darbi ir radīti, klājot krāsas pigmentu biezos slāņos, tie satur norādes uz dažādiem stiliem un virzieniem mākslas vēsturē. “Manas gleznas nav tiešas reakcijas uz kādu konkrētu brīdi vai priekšmetu,” savulaik ir atzīmējusi māksliniece. “Es negaidu, ka, uz tām skatoties, visus pārņems tās pašas sajūtas. Mākslas baudīšanas ir ļoti personiska, un arī mākslinieka iedvesmas avots ir kas ļoti personisks, un dažreiz autors nezina vai nevēlas atklāt, no kurienes iedvesma nāk.”

1991. gadā Eiresa tika pagodināta ar Karaliskās Mākslas akadēmijas akadēmiķes titulu un 2011. gadā iecelta par Britu impērijas ordeņa komandieri par ieguldījumu britu glezniecībā. Viņas darbi šobrīd ir atrodami Ņujorkas Modernās mākslas muzeja un Londonas Teita galerijas kolekcijās.

Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā būs skatāma līdz šī gada 29. septembrim.

