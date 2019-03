Jaunbūves bibliotēka atsāk darbu paplašinātās, renovētās telpās

Jaunumi Sabiedrība | 28. marts 2019 | 18:05

Piektdien, 22. martā, Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Jaunbūves bibliotēkā (18. novembra ielā 161), piedaloties bibliotēkas sadarbības partneriem un atbalstītājiem, tika aizvadīts svinīgs bibliotēkas renovēto telpu atvēršanas pasākums. Vērienīgais bibliotēkas telpu renovācijas un paplašināšanas projekts tika īstenots divu gadu garumā ar Daugavpils pilsētas domes finansiālu atbalstu.

Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) filiāle Jaunbūves bibliotēka gandrīz 20 gadu garumā darbojās 18. novembra ielā 161, bijušā Inženieru nama 2. stāvā. Pateicoties vērienīgam telpu renovācijas un paplašināšanas projektam, kurš tika īstenots ar Daugavpils pilsētas domes finansējumu, bibliotēka ir ieguvusi gaišas, plašas, mūsdienīgi aprīkotas telpas, kas izvietotas ēkas divos stāvos.

Renovācijas projekta gaitā telpu funkcionālais plānojums ir pilnībā pielāgots bibliotēkas vajadzībām. Ir iegādātas jaunas mēbeles, atjaunots tehniskais aprīkojums. Bibliotēkas pirmajā stāvā ir ierīkots daiļliteratūras abonements pieaugušajiem, plašs periodisko izdevumu klāsts un datorizētas darba stacijas ar interneta pieslēgumu (turklāt visā bibliotēkā pieejams arī bezmaksas bezvadu internets). Savukārt bibliotēkas otrajā stāvā lietotājiem ir pieejama nozaru literatūra un novadpētniecības krājums, plaša bērnu un jauniešu literatūras nodaļa, pasākumu zāle un ekspozīciju sektors, kurā šobrīd skatāma Aleksandra Maksimova fotoizstāde “Krāslava”.

Jaunās, paplašinātās telpas ļaus Jaunbūves bibliotēkai izvērst daudz plašāku sadarbību ar mikrorajona izglītības iestādēm, piedāvājot iespēju apmeklēt tematiskus pasākumus un bibliotekārās stundas dažāda vecuma skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Daugavpils radošajām apvienībām un nevalstiskajām organizācijām būs iespēja rīkot bibliotēkā literārus, muzikālus un informatīvus pasākumus. Izstāžu sektorā regulāri tiks piedāvātas gan profesionālu mākslinieku, gan amatieru izstādes glezniecībā, fotogrāfijā, grafikā un citos medijos.

Latgales Centrālā bibliotēka pateicas Daugavpils pilsētas domei par atbalstu Jaunbūves bibliotēkas telpu renovācijas un paplašināšanas projektam un aicina pilsētniekus aktīvi izmantot bibliotēkas jaunās telpas. Bibliotēkas darba laiks ir saglabājies nemainīgs. No otrdienas līdz piektdienai tā ir atvērta no plkst. 11.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

