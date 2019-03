Daugavpilī pieminēja 1949. gada deportāciju upurus

Jaunumi Sabiedrība | 26. marts 2019 | 20:17

25. martā Daugavpilī norisinājās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi. Godinot 1949. gada deportāciju upuru piemiņu traģisko notikumu 70. gadadienā, pie piemiņas akmens „Nevainīgajiem sarkanā terora upuriem” Andreja Pumpura skvērā pulcējās politiski represētie, viņu ģimenes locekļi, draugi un daudzi nevienaldzīgie pilsētas iedzīvotāji.

1949.gada 25.marta deportācijas ir iecirtušas dziļu brūci Latvijas tautas 20.gadsimta vēsturē. Vairāk kā 10 000 ģimeņu agrā marta rītā pēkšņi tika izrautas no mājām, aizvestas tūkstošiem kilometru tālu, lai pēc izsūtīšanas organizētāju ieceres nekad vairs neredzētu dzimteni. Tāds liktenis bija lemts arī 412 Daugavpils apriņķa ģimenēm. No Daugavpils apriņķa marta deportācijās tika izvesti 1468 cilvēki, 113 no tiem – bērni vecumā līdz 7 gadiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka ikviena pienākums ir atcerēties un pieminēt mokām pakļautos, turēt godā viņu piemiņu un stāstīt par šaušalīgajiem vēsturiskiem notikumiem jaunajām paaudzēm, lai nekas tamlīdzīgs neatkārtotos vairs nekad.

Godinot to cilvēku dzīvesstāstus, kuri pirms 70 gadiem atvadījās no savām mājām, dzimtenes, nereti arī tuviniekiem, nezinot, vai kādreiz vēl tos atkal redzēs un pieminot mūžībā aizsauktos, kuriem vairs nebija lemts atgriezties savā dzimtenē, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, 13.vidusskolas, 12.vidusskolas un Valsts ģimnāzijas skolēni bija sarūpējuši dzejiskus un muzikālos priekšnesumus, kas līdz sirds dziļumiem aizkustināja klātesošos.

Tie, kas izdzīvoja vai piedzima svešumā, domās un atmiņās vēlreiz izstaigāja tālo ceļu uz Sibīriju un stāstīja par trimdas dzīvi, smago darbu un atgriešanos dzimtajā zemē.

Daugavpils politiski represēto kluba priekšsēdētāja Genovefa Kečina savā uzrunā novēlēja veselību un možu garu represētajiem un pateicās visiem pasākuma dalībniekiem un organizatoriem.

Piemiņas pasākuma dalībnieki uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst vēstures traģiskās lappuses un tos, kas kļuvuši par nežēlīgo un netaisnīgo notikumu upuriem.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

