“The Brothers Comatose” no Sanfrancisko Daugavpilī

Jaunumi Kultūra | 24. marts 2019 | 15:34

Vienības nama koncertzālē 6.aprīlī plkst. 17.00 Amerikāņu folka un blūgrāsa grupa “The Brothers Comatose” (Sanfrancisko)

Latvijas tūres ietvaros Daugavpilī viesosies amerikāņu folka un blūgrāsa grupa “The Brothers Comatose” no Sanfrancisko.

Grupā ir pieci dalībnieki: Bens Morisons (Ben Morrison) – ģitāra, vokāls, Alekss Morisons (Alex Morrison) – bandžo, vokāls, Skots Padens (Scott Padden) – kontrabass, Filips Brezina (Philip Brezina) – vijole, Raiens Avelons (Ryan Avellone) – mandolīna. Grupas kodolu veido brāļi Bens un Alekss Morisoni, kas kopā muzicē jau kopš bērnības. Grupas koncertos sajaucas tradicionālais blūgrāss, kantrī un rokmūzika, tādējādi mūziķu uzstāšanās vairāk līdzinās enerģijas piesātinātam stadiona rokkoncertam.

“The Brothers Comatose” regulāri uzstājas mūzikas klubos un festivālos ASV, Kanādā un Austrālijā. Grupa ir izdevusi trīs kritiķu un klausītāju augstu novērtētus studijas albumus: “Songs From The Stoop” (2010), “Respect The Van” (2012), “City Painted Gold” (2016), un pēdējā laikā arī vairākus singlus. Vairāk par grupu “The Brothers Comatose” - http://www.thebrotherscomatose.com/

Koncertā kopā ar viesmāksliniekiem uz skatuves kāps arī tautas mūzikas ansambļa “Rakari” mūziķi – Liene Logina, Kate Slišāne un Domeniks Slišāns.

Tūres ietvaros mākslinieki apmeklēs arī citas Latvijas pilsētas – Saldu, Limbažus un Rīgu.

Grupas viesošanās Latvijā notiek ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta kultūras apmaiņas programmas “American Music Abroad” atbalstu.

Ieeja koncertā bez maksas.



Latviešu kultūras centrs