Daugavpils «mazkapitāla» SIA dibinātājs atzīst vainu 100 miljonu izkrāpšanā no «Facebook» un «Google»

Jaunumi Notikumi | 21. marts 2019 | 22:30

Publicitātes foto Publicitātes foto

50 gadus vecais Lietuvas pilsonis Ēvalds Rimašausks ASV tiesā atzinis savu vainu tanī, ka palīdzējis organizēt shēmu, lai no ASV tehnoloģiju milžiem "Facebook" un Google" izkrāptu vairāk nekā 100 miljonus eiro, vēsta Rus.lsm.lv. Naudas krāpšanai izmantota arī Rimašauska Daugavpilī izveidota "mazkapitāla" SIA.

Rimašausks arī piekritis samaksāt apmēram 49,7 miljonus dolāru (apmēram 42,9 miljonus eiro), ko viņš saskaņā ar lietas materiāliem "nopelnīja" shēmā. Tāpat viņam draud 30 gadu cietumsods, vēsta "Reuters". Spriedumu šajā lietā paredzēts pasludināt šā gada 24. jūlijā. Lietuva Rimašausku tiesāšanai ASV deportēja 2017. gada augustā.

ASV federālais prokurors nenosauca no shēmas cietušās kompānijas, taču Lietuvas tiesas nolēmumā kā cietušie minēti "Google" un "Facebook". Iepriekš vēstīts, ka "Google" nodarīti zaudējumi apmēram 20 miljonu dolāru apmērā, bet “Facebook” zaudējumu apmērs nebija zināms.

Tagad tiek ziņots, ka krāpnieciskās shēmas dēļ "Google" zaudējusi 23 miljonus dolāru (19,8 miljonus eiro), bet "Facebook" – 99 miljonus dolāru (85,5 miljonus eiro). Tādējādi kopējo zaudējumu apmērs sasniedzis 105 miljonus eiro.

Krāpnieciskā shēma darbojās divus gadus – no 2013. gada oktobra līdz 2015. gada oktobrim. Rimašausks Latvijā reģistrēja SIA "Quanta Computer Inc." – ar juridisko adresi dzīvoklī Daugavpilī un viena eiro pamatkapitālu.

Saskaņā ar ASV Federālā izmeklēšanas biroja paziņojumu, ļaunprāši abām ASV kompānijām nosūtīja e-pasta vēstules, kurās norādīja, ka ir "īstā", Taivānā bāzētā un pasaulē lielākā tehnoloģiju uzņēmuma "Quanta Computer Inc" darbinieki vai aģenti. Par šīs kompānijas piegādāto datortehniku maksājumi nonāca Latvijā reģistrētās "Quanta Computer Inc." kontā. No tā nauda uzreiz pārskaitīta uz citiem Rimašauska kontiem Latvijā, Kiprā, Slovākijā, Lietuvā, Ungārijā un Honkongā. Šie konti nebija saistīti ar Latvijā reģistrēto firmu "Quanta Computer Inc".

Spriežot pēc pieejamās informācijas, niecīgā Latvijas uzņēmuma lielajam konta apgrozījumam diezgan ilgi neviens nepievērsa uzmanību. Latvijas komercbankas, kuru nosaukumi netiek minēti, pienācīgi apkalpojušas šos maksājumus. Visā savā pastāvēšanas vēsturē SIA "Quanta Computer Inc" atskaitēs valstij norādītais apgrozījums bijis nulle, liecināja Uzņēmumu reģistra informācija. Tikai Valsts ieņēmuma dienests 2015. gadā noteica aizliegumu uzņēmuma pārdošanai un reorganizācijai, taču drīz vien to atcēla.

"Es pilnībā apzinos, ka manas darbības bija krāpniecība," tiesā paziņoja Rimašausks. Uz tiesas jautājumu, kāpēc cietušās kompānijas pārskaitīja naudu un vai to darbiniekiem kaut kas par to apsolīts, Rimašausks saskaņā ar "Bloomberg" vēstīto paziņojis: "Neesmu par 100% pārliecināts, tāpēc, ka man prasīja [tikai] atvērt bankas kontus. Kad to izdarīju, man vairs ar viņiem nebija nekādu darīšanu."

Federālie prokurori tiesas sēdē paziņoja, ka viņi neuzskata, ka tieši Rimašausks pierunājis ASV kompānijas pārskaitīt naudu. "Viņš izveidoja infrastruktūru krāpniecisko maksājumu veikšanai".

Apsūdzības materiālos netiek norādīti iespējamo līdzdalībnieku vārdi.

LSM