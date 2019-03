Bibliotēka piedāvā uzlabot digitālās prasmes

Jaunumi Sabiedrība | 20. marts 2019 | 20:39

Marta beidzamajā nedēļā visā Latvijā norisināsies “Digitālā nedēļa”, kuras mērķis ir aicināt sabiedrību pēc iespējas aktīvāk izmantot digitālo tehnoloģiju un e-pakalpojumu sniegtās iespējas un pilnveidot tam nepieciešamās prasmes. Jau tradicionāli Digitālajā nedēļā piedalīsies arī Latgales Centrālā bibliotēka un filiāles, piedāvājot informatīvus pasākumus, praktiskas nodarbības un individuālas konsultācijas plašam interesentu lokam.

No 25. līdz 30. martam Latgales Centrālajā bibliotēkā (LCB) un filiālēs daugavpilieši tiks aicināti uz dažāda veida pasākumiem, kuri būs veltīti digitālajām tehnoloģijām, to priekšrocībām un praktiskai izmantošanai ikdienas dzīvē. Pieaugušajiem bibliotēkas apmeklētājiem tiks piedāvātas individuālas konsultācijas, kuru laikā varēs saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem par meklētājprogrammu un e-pasta lietošanu, kā arī uzklausīt praktiskus ieteikumus valsts pārvaldes portāla Latvija.lv un tā atbalsta vietnes mana.latvija.lv pakalpojumu efektīvākai lietošanai. Savukārt skolēnu grupām būs iespēja uzzināt plašāku informāciju par QR kodu izmantošanu un ar to saistītajiem draudiem.

Neiztrūkstoši LCB filiālēs norisināsies bibliotekārās stundas un darbnīcas dažāda vecuma grupām, kurās interesenti tiks iepazīstināti ar LCB mājaslapu, tās struktūru un pieejamo informāciju, bibliotēkas veidotajām un abonētajām datubāzēm. Bibliotekāri uzskatāmi parādīs, kā izveidot profilu e-katalogā un izskaidros tā izmantošanas priekšrocības. Pasākuma apmeklētāji varēs apgūt grāmatu meklēšanu e-katalogā, to elektronisku rezervēšanu, pagarināšanu un savu jau izlasīto grāmatu pārlūkošanu.

Latgales Centrālajā bibliotēkā 25. un 29. martā skolēnu grupām būs iespēja pieteikties uz pasākumu “Digitālais bibliotēkā”, kas notiks jaunatklātajā LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. Pasākuma fokusā būs viens no centra piedāvātajiem pakalpojumiem – “Robotikas nodarbības”. Klātesošie gūs ieskatu nodarbībās, aktīvi darbojoties un iemēģinot roku LEGO® MINDSTORMS® robotu programmēšanā.

Savukārt 28. martā plkst. 13.00 visi interesenti tiks gaidīti uz Valsts ieņēmumu dienesta informatīvo semināru, kas norisināsies LCB Nozaru literatūras sektorā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā). Klātesošajiem būs iespēja atsvaidzināt un papildināt zināšanas par pērn ieviesto nodokļu progresivitāti un neapliekamā minimuma saistību ar indivīda kopējiem ienākumiem. Tiks skaidrots, kam un kāpēc ir jāiesniedz nodokļu deklarācija un kā to izdarīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Visi LCB un filiāļu pasākumi tiek piedāvāti bez maksas. Sīkāka informācija ir pieejama Digitālās nedēļas pasākumu programmā. Pasākumu publicitātes vajadzībām LCB un filiālēs to laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana.

Ikgadējā Digitālā nedēļa (iepriekš – E-prasmju nedēļa) Latvijā tiek rīkota Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 ietvaros. To koordinē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Šogad digitālo iespēju kampaņa norisināsies jau desmito reizi.



