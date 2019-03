Daugavpilī notiks diskusija par drošības aspektiem mūsdienu Eiropā un tiks atklāta multimediāla ceļojošā izstāde

Jaunumi Sabiedrība | 20. marts 2019 | 20:15

Lai veicinātu Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāju izpratni par pārrobežu sadarbību dažādos drošības aspektos, Eiropas Komisija (EK) īsteno informatīvo kampaņu #EUprotects/ ES - sargājam kopā. Tās ietvaros ikviens varēs izzināt drošības jautājumus, iepazīstot dažādu profesionāļu pieredzes stāstus. Kampaņas ietvaros dažādās Latvijas pilsētās tiks izvietots ceļojošās izstādes multimediālais stends. Pirmo reizi multimediālais stends būs skatāms Daugavpilī, kur to atklās 26. martā plkst. 11:30 SOLO tirdzniecības parkā, Rīgas ielā 9. Pasākumā piedalīsies Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs Andris Kužnieks un viena no pieredzes stāstu varonēm - daugavpiliete Silvija Razminoviča.

#EUprotects/ ES - sargājam kopā kampaņas centrā ir cilvēki, kuri strādā ar pārrobežu jautājumiem, realizē ar ES atbalstu saistītus projektus, saskaroties ar dažādiem profesionālajiem izaicinājumiem, pilda savus pienākumus, apvienojot spēkus un sadarbojoties arī ar citu ES valstu profesionāļiem visdažādākajās jomās. Viena no kampaņas varonēm ir Silvija Razminoviča, kas ik dienu rūpējas par drošākas vides veidošanu, strādājot Pārtikas un veterinārā dienesta Latvijā fitosanitārās robežkontrolē. Viņas kā inspektores darba pienākums ir veikt kravu kontroli dzelzceļa kontroles punktā Daugavpilī. Tas ir viens no nedaudzajiem ES atzītajiem ārējās robežas dzelzceļa kontroles punktiem. Pateicoties Silvijai un viņas kolēģiem, pērn 624 kravas ar nedrošu pārtiku netika ielaistas ES teritorijā, pasargājot iedzīvotājus no veselības problēmām. Multimediālās izstādes stendā varēs uzzināt arī citu profesionāļu pieredzes stāstus.

Kampaņas #EUprotects/ ES - sargājam kopā ietvaros paralēli multimediālajai izstādei notiks arī drošības tēmai veltīts reģionālo publisko diskusiju cikls «Cik droši tu jūties, dzīvojot Eiropā.» To organizē Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Pirmā diskusija notiks 26. martā plkst. 13:00 Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā. Interesenti tiek aicināti pieteikt savu dalību iepriekš: ej.uz/EUprotectsDaugavpils

Drošības sajūta ir svarīga ikvienam no mums. Drošības jēdziens mūsdienās skar ikvienu dzīves jomu vai nozari, un drošības īstenošana ir viens no galvenajiem izaicinājumiem gan indivīda, gan sabiedrības līmenī. Bez ugunsdzēsēju, robežsargu, medmāsu, dispečeru, policistu, terorisma apkarotāju, pētnieku, brīvprātīgo un citu ikdienas varoņu darba un ieguldījuma Eiropas vide nebūtu tik droša, par kādu to varam uzskatīt pašlaik. Šo cilvēku darbs reizēm ir nepamanāms un dažkārt paliek nenovērtēts. Tādēļ Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti iepazīt drošības dažādos aspektus un neaizmirst par drošību arī savā ikdienā tās visdažādākajos izpausmes veidos.

Plašāk par kampaņu: https://europa.eu/euprotects/

Ekspozīcija Daugavpilī, SOLO tirdzniecības parkā, Rīgas ielā 9, būs apskatāma līdz 14.aprīlim.



