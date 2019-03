2018. gada tūrisma sezona Daugavpilī aizvadīta ar plus zīmi

Jaunumi Sabiedrība | 20. marts 2019 | 19:26

Daugavpilī veiksmīgi aizvadīta 2018. gada tūrisma sezona. Balstoties uz Daugavpils tūrisma pakalpojumu sniedzēju statistikas datiem, var secināt, ka uzskaitīto viesu skaits Daugavpils tūrisma objektos, kultūras, aktīvās atpūtas un sporta iestādēs ir pieaudzis par 8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tādejādi tos apmeklēja 550 707 interesenti, no tiem 291 335 apmeklēja tieši tūrisma objektus.

2018. gadā Daugavpilī viesojās 86% iekšzemes tūristu un 14% ārvalstu viesu. Kopumā tūristi tika reģistrēti no 60 pasaules valstīm. Visvairāk ārvalstu tūristu bija no Lietuvas (33% no kopējā ārvalstu apmeklētāju skaita), kam sekoja Krievija (11%) un Polija (9%). Diezgan aktīvi Daugavpili apmeklēja arī tūristi no Baltkrievijas (8%), Vācijas (6%), Lielbritānijas (4%), Igaunijas (4%), ASV (2%), Zviedrijas (2%) u.c. valstīm. Tāpat Daugavpilī viesojušies ceļotāji no tādām tālām zemēm, kā Nigērija, Meksika, Argentīna, Brazīlija, Jaunzēlande, Ēģipte.

Apmeklētāju uzskaiti Daugavpilī 2018. gadā veica 14 tūrisma objekti. Šajos objektos bija vērojams gan apmeklētāju kāpums, gan kritums salīdzinājumā ar 2017.gadu. Pieci populārākie tūrisma objekti 2018.gada bija Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs (102 839 apmeklētāji jeb 35% no kopējā rādītāja), Daugavpils cietoksnis un Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs un 1. krasta lunete (60 699 apmeklētāji jeb 21% no kopējā rādītāja), Latgales zoodārzs (42 025 apmeklētāji jeb 14% no kopējā rādītāja), kā arī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs (26 020 apmeklētāji jeb 9% no kopējā rādītāja) un zinātkāres centrs “Zinoo Daugavpils” (14 773 apmeklētāji jeb 5% no kopējā rādītāja), kas kopumā sastādīja vairāk nekā 85% no kopējā apmeklētāju skaita Daugavpils tūrisma objektos. 2018. gadā pilsētā parādījās vairāki jauni tūrisma produkti un objekti, tādi kā mākslas galerija “Baltais zirgs”, vintāžas mēbeļu un interjera salons “Vintāža”, sietspiedes studija, trušu pilsētiņa Latgales zoodārzā, ekskursijas pa Daugavu ar plostu un liellaivu “Pilsēta Daugavas krastā”, Polijas karalim Stefanam Batorijam veltītā piemiņas zīme u.c.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvades sniegtajiem datiem Daugavpilī 2018.gadā ir nakšņojuši 64 565 tūristi, kas ir par 19,8% vairāk kā 2017.gadā. Kopējais Daugavpils naktsmītnēs pavadīto nakšu skaits 2018. gadā pieaudzis par 19,7% un sasniedza 99 746 naktis. 2018. gadā Daugavpils tūristu mītnēs tika apkalpoti 27 096 ārvalstu viesi, kas ir par 21,8% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 24,6%, sasniedzot 42 290 naktis.

Daugavpils pilsētā 2018. gadā darbojās divi informācijas centri, Daugavpils Tūrisma informācijas centrs (TIC) pilsētas centrā un Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (DCKIC). Kopumā abos centros 2018. gadā tika apkalpoti 78 656 cilvēki, kas ir par 8% vairāk nekā 2017. gadā. No tiem 17 957 apkalpoti TIC un 60 699 DCKIC.

Daugavpils TIC nemainīgi lielāko daļu (68%) apkalpoto interesentu sastādīja Latvijas rezidenti, tostarp 11% bija arī Daugavpils iedzīvotāji. Kopumā Daugavpils TIC pērn apkalpoti 32% ārvalstu viesu. Visbiežāk pēc informācijas iegriezušies ārvalstu tūristi no Lietuvas (11% no kopējā apmeklētāju skaita), Krievijas (3%), Polijas (2,5%), Baltkrievijas (2,4%) un Vācijas (2%). 2018. gadā populārāko valstu topā atrodamas arī tādas valstis, kā Igaunija, Somija, Francija, Turcija, Zviedrija, ASV, Spānija un Lielbritānija. No katras no minētajām valstīm Daugavpils TIC bija iegriezušies vismaz 100 apmeklētāju. Kā jau ierasts, arī pērn visvairāk apmeklētāju Daugavpils TIC iegriezās vasarā. Gada darbīgākie mēneši bijuši jūnijs, jūlijs un augusts, kad apkalpoti 43% no kopējā visa gada apmeklētāju skaita.

Ceļotāji Daugavpils TIC vērsušies ar plašu interešu loku, bet visbiežāk interesējās par apskates objektiem Daugavpilī un tuvējā apkaimē, ēdināšanas pakalpojumiem, pasākumiem, iespēju pieteikt ekskursiju u.c. jautājumiem. Daugavpili iecienījuši gan individuālie ceļotāji, gan organizētās ekskursantu grupas. 2018. gadā 132 grupas TIC pieteicās pilsētas apskates ekskursijām, t. sk. ekskursijām ar retro tramvaju “Daugavpils pa tramvaja logiem” un “Pilsēta Daugavas krastā” - ar plostu un liellaivu.

Savukārt DCKIC 2018. gadā iegriezās 43 962 tūristu no Latvijas un 16 737 no ārvalstīm, kas ir par 11% vairāk nekā 2017. gadā. Aizvadītajā gadā DCKIC rīkoja vairākus pasākumus, kas raisīja lielu interesi gan ārzemēs dzīvojošo, gan vietējo iedzīvotāju vidū. Lielu atzinību apmeklētāju vidū iemantojis Starptautiskais kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg 1812”, Eiropas mantojuma diena un Muzeju nakts pasākumi.

Mainoties ceļotāju paradumiem, cilvēki arvien biežāk informāciju par tūrisma galamērķi atrod internetā. Arī tūrisma portāla www.visitdaugavpils.lv 2018. gadā lapas lietotāju skaits palielinājās par 28%, salīdzinot ar 2017. gadu. No tā jāsecina, ka ceļotāju vidū lapa www.visitdaugavpils.lv kļūst arvien atpazīstamāka un interneta vidē spēlē lielu lomu tūrisma informācijas nodošanā potenciālajiem ceļotājiem.

