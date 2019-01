Ar īpašu filmas seansu 22. janvārī atklās ceļojošās izstādes “Izgaismot Latviju” pieturvietu Daugavpilī

Jaunumi Kultūra | 20. janvāris 2019 | 23:07

22. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles ielā 30, Daugavpilī) ar īpašu filmas seansu un tās veidotāju dalību tiks atklāta ceļojošā izstāde “Izgaismot Latviju”, kurā apskatāmas fotogrāfijas no fonda “1836” un Imanta Ziedoņa muzeja organizētajiem ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai vairāk nekā trīs gadu garumā. Izstāde “Izgaismot Latviju” Daugavpilī būs apskatāma no 22. janvārim līdz 8. februārim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. Kultūras notikums “Izgaismot Latviju” īstenots ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", Eiropas Sociālā fonda un BlueOrange bankas atbalstu.

Ar kuratores Velgas Vītolas palīdzību tapušās tematiskās izstādes “Izgaismot Latviju” ietvaros ikvienam tās apmeklētājam būs iespēja noskatīties arī režisora Jāņa Rēdliha un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” studentu un mācībspēku kopīgi veidoto filmu – cilvēcīga sirsnīguma pilnu atskatu par ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai, kas, piedaloties tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, norisinājās 43 pašvaldību teritorijās Latvijas pierobežā un kulmināciju piedzīvoja Latvijas simtgades akcijas “Izgaismot Latviju” laikā pagājušā gada 21. jūnijā.

Akcijas laikā ikviens bija aicināts noiet vienu sev īpašu kilometru paša izvēlētā vietā par godu valsts simtgadei. Ekspedīciju gājienu rezultātā tika iezīmēts “1836 ceļš” – maršruts, kas ved apkārt mūsu valstij un ļauj iepazīt Latvijas krāšņo pierobežu un tās stāstus gluži kā Imanta Ziedoņa grāmatā “Leišmalīte”.

“”Izgaismot Latviju” ir veltījums Latvijai un tās iedzīvotājiem un stāsta par “1836 ceļa” izzināšanas gājieniem un cilvēkiem, kas šai idejai veltīja savu laiku un degsmi. Par to, kāda ir Latvija, kādu to ceļā ieraudzīja daudzie gājienu dalībnieki. Šī filma ir unikāls mantojums nākamajām paaudzēm, kas apkopo to, kāda šo trīs gadu laikā bija Latvijas pierobeža, un stāsta, kādi esam bijuši mēs paši – Latvijas iedzīvotāji. Filma ir unikāla arī ar Imanta Ziedoņa muzeja iesaisti tās veidošanā. Lepojos, ka varam sevi dēvēt par pirmo muzeju Latvijā, kura aizgādnībā tapusi pilnmetrāžas dokumentāla filma un izstāde,” prieku par izstādes un filmas tapšanu pauž Imanta Ziedoņa muzeja Uzticības padomes pārstāve Žanete Grende.

Pēc pieturvietas Daugavpilī, izstāde “Izgaismo Latviju” kopā ar režisora Jāņa Rēdliha veidoto tāda paša nosaukuma filmu ceļos uz kādu citu pierobežas novadu, turpmāko gadu laikā apceļojot visu Latviju. Informāciju par turpmākiem filmas seansu laikiem, kā arī izstādes ceļojuma maršrutu apkārt Latvijai iespējams atrast Imanta Ziedoņa muzeja mājas lapā www.ziedonamuzejs.lv un muzeja Facebook lapā.

"Kultūras notikums "Izgaismot Latviju" ir daļa no muzeja projekta "Imanta Ziedoņa muzejs ir ceļš" paredzētajām aktivitātēm, kas realizēts ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" un Eiropas Sociālā fonda projekta NR 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" atbalstu. Granta līguma NR 234287/SU0000072."



Marta Lagzdiņa