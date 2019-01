Piektdien uzspīdēs saule, Latgales dienvidos snigs

Jaunumi Latvija | 18. janvāris 2019 | 09:37

Piektdien, 18.janvārī, Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi snigs, stiprāki nokrišņi gaidāmi dienas pirmajā pusē Latgales dienvidos, prognozē sinoptiķi.

Priekšpusdienā daudzviet kļūs vēsāks, vēlāk gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2..-3 grādiem, valsts austrumu novados - līdz -3..-6 grādiem.

Iegriezīsies lēns līdz mērens rietumu vējš, pretvēja piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 11-15 metriem sekundē.

Rīgā uzspīdēs saule, iespējams neliels īslaicīgs sniegs. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš, dienas otrajā pusē - mērens rietumu vējš. Gaiss iesils līdz -1..-2 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē aizejoša zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens 748-749 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

Tikmēr "Latvijas valsts ceļi" informēja, ka piektdienas rītā lielākajā daļā Latvijas teritorijas apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Vidzemes šoseja (A2) posmā no Vangažiem līdz Līgatnei;

Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam;

Rīgas apvedceļš (A5) posmā no Salaspils līdz Babītei;

Daugavpils šoseja (A6) posmā no Ogres līdz Pāterniekiem;

Bauskas šoseja(A7) visa maršruta garumā;

Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā;

Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Tukumam un no Usmas līdz Ventspilij;

Liepāja-Rucava šoseja (A11) visa maršruta garumā;

Rēzeknes šoseja (A12) visa maršruta garumā;

Grebņeva-Medumi šoseja (A13) visa maršruta garumā;

Daugavpils apvedceļš (A14) un Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā;

Kokneses šoseja (P80) visa maršruta garumā.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Dobeles, Liepājas, Saldus un Valkas apkārtni.

