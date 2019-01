Fotoizstāde „Par Latgali”

Jaunumi Kultūra | 16. janvāris 2019 | 21:45

Šajā izstādē būs skatāmi lielformāta darbi par Latgali, kuri tapuši Latvijas simtgades pasākumu laikā kā izstāde ”Latgales vēstījums Latvijai” un pirmo reizi tika izstādīti Rīgas Doma baznīcā. Daugavpils tautas fotostudija „Ezerzeme – F” kopā ar Latgales fotogrāfu biedrību apkopoja fotomateriālu un izdeva fotogrāmatu „Latgales ainava”, kurā atspoguļota Latgales novadu ainava dažādos gadalaikos. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja iegādāties šo grāmatu.

Izstādē būs apskatāmi … darbi, kuru autori septiņi fotostudijas dalībnieki - Linards Onzuls, Svetlana Pokule, Ivars Skudra, Jurijs Buklovskis, Sergejs Sokolovs, Anatolijs Kivrins, Mārtiņš Onzuls.

Kā parasti, fotostudijas “Ezerzeme – F” izstāžu atklāšanā, notiks tradicionālā izloze, kur varēs īpašumā vinnēt fotogrāmatu “Cilvēki. Daugavpils. Daba.”.

Izstādes atklāšana notiks ceturtdien, 17.janvārī plkst. 16:30 Daugavpils Māla Mākslas centrā ( DMMC) un izstāde būs apskatāma līdz šī gada 10. februārim.

Kas ir Latgales ainava? Tas ir tas, ko mēs redzam ikdienā, redzam to, kā tā mainās. Latgales ainava nav iedomājama bez ezeru zilajām acīm, miglas vāliem pļavās, krucifiksiem ceļa malās, paugurainiem tīrumiem un bērzu birzīm. Ainava atspoguļo mūsu vērtības, idejas un kultūru. Tā ir mūsu vēstures uzkrājums no pagājušiem gadu desmitiem un simtiem. Ainava slēpj sevī vietas garu – to īpašo, neatkārtojamo, kas kādu vietu padara par savējo. Fotogrāfi ir tvēruši mirkļus, kad Latgale pavasaros zied, slēpjas miglas vālos, rotājas rudens lapās vai ietinās sniega sagšās. Jums būs iespēja iepazīt šo burvīgo zemi caur fotogrāfijām.



DMMC