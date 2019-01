Daugavpilī, sabiedriskā transporta pieturā, notika laupīšana

Jaunumi Notikumi | 9. janvāris 2019 | 12:03

Pagājušajā sestdienā, 05.janvārī, ap pulksten 22.30 Valsts policijas Daugavpils iecirknī tika saņemta informācija, ka Daugavpilī, Jaunbūves mikrorajonā, notikusi laupīšana. Aizdomās par saistību ar minēto noziedzīgo nodarījumu tajā pat dienā tika aizturēta nepilngadīgo jauniešu grupa. Uzsākts kriminālprocess, izmeklēšana turpinās.

Pēc sākotnējās informācijas, kāds 1977.gadā dzimis vīrietis bija braucis ar 1.tramvaju virzienā no pilsētas centra uz Jaunbūves mikrorajona pusi, kad starp viņu un viņam iepriekš nepazīstamiem jauniešiem bija izcēlies konflikts. Visdrīzāk, nepilngadīgo jauniešu grupa, atrodoties alkohola reibumā, uzvedās huligāniski, kas, iespējams, arī kļuva par konflikta pamatu. Piebraucot pie pieturas “Baznīcu kalns”, jaunieši izstūma vīrieti no sabiedriskā transporta, un netālu no pieturas, iepūtuši viņam sejā asaru gāzi, ka arī nodarot miesas bojājumus, nolaupījuši vīrieša mantas – naudas maku un mobilo telefonu.

Likumsargiem ierodoties notikuma vietā, nekavējoties tika uzsākti vainīgo personu meklēšanas pasākumi. Apsekojot apkārtni, nepilnas stundas laikā policisti atrada un aizturēja abas aizdomās turamās personas. Nolaupītās mantas tika atgūtas, iespējamie vainīgie ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā, savukārt par laupīšanas faktu tika uzsākts kriminālprocess.

Jāpiebilst, ka abi jaunieši nesasniedzot 18 gadu vecumu, atradās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, vienam no viņiem tika konstatēts 0.43 promiļu reibums, bet otram – 0.99 promiles. Pašlaik par augstāk minētiem likumpārkāpumiem abiem aizturētajiem draud kriminālatbildība. Izmeklēšana turpinās.

Atgādinām, ka saskaņā ar Krimināllikuma 176.panta 1.daļu, par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana), — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus, kuri ir redzējuši konfliktu, kas bija noticis 1.tramvajā, un var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju. Lūdzam informēt policiju zvanot uz tālruņa numuriem 65403345, 65403302, 110, vai personīgi vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.