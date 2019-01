Jaunajā gadā sašķirotos atkritumus izvedīs bez maksas divreiz biežāk

Jaunumi Sabiedrība | 3. janvāris 2019 | 18:00

Pērnā gada beigās Daugavpils pilsētas pašvaldības privātmāju sektorā tika nodrošināts bezmaksas šķiroto atkritumu savākšanas pakalpojums. Sākot ar šī gada janvāri tas tiek paplašināts: turpmāk specializētā atkritumu savākšanas mašīna dažādos pilsētas mikrorajonos kursēs nevis vienreiz mēnesī, kā tas bija līdz šim, bet divreiz biežāk.

Kopš aizvadītā gada oktobra, kad pakalpojums tika ieviests testa režīmā, tā sniedzēji rūpīgi analizēja pieprasījumu un pilnveidoja maršrutu. Tā kā pieprasījums bija liels un iedzīvotāji aktīvi izmantoja piedāvāto iespēju, viņu interesēs tika rasts veids, kā dubultot reisu skaitu.

Nodot otrreizējai pārstrādei derīgos sašķirotos atkritumus varēs jau nākamnedēļ. Pirmdien tiks apkalpots Jaunbūves mikrorajons no 18.Novembra ielas līdz Slāvu ielai, otrdien – Jaunbūve no 18.Novembra līdz Silikātu ielai, Ruģeļi, Čerepova un Gajoks. Trešdien atkritumi tiks izvesti no Grīvas Lielās ielas rajonā, Liginišķiem, Centra un Dzelzceļnieku ciemata, ceturtdien – no 6.vidusskolas rajona Grīvā un Nīderkūniem. Judovkas, Stropu, Križu un Jauno Stropu iedzīvotāji tiks apkalpoti piektdienās, bet sestdienās mašīna kursēs pa Veco un Jauno Forštati, Viduspoguļanku, Mežciemu, Cietoksni un Vizbuļu mikrorajonu.

Maisi ar sašķiroto iepakojumu pretī namīpašumam ir jāatstāj līdz plkst. 7.00 no rīta. Maisi, kuros tiks konstatēts sadzīves vai cita veida pārstrādei nederīgu atkritumu piejaukums, netiks paņemti.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji arī var izmantot iespēju samazināt par maksu izvedamo atkritumu daudzumu, šķirojot atkritumus un ievietojot tos vairāk nekā 100 speciālās marķētajās tvertnēs, kas izvietotas dažādos pilsētas mikrorajonos.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils



Daugavpils.lv