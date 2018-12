Dziedātājs Anthony Strong - Daugavpilī!

Jaunumi Kultūra | 21. decembris 2018 | 21:33

Publicitātes foto Publicitātes foto

2018. gada, 27. decembrī plkst. 18.00, izskaņā Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē aicinām uz izcilu mūziķu koncertu – ANTHONY STRONG & LATVIJAS RADIO BIGBENDS.

Anthony Strong – dziedātājs, kuru britu mediji dēvē par jauno Anglijas džeza superzvaigzni, plašāk populārs kļuva 2012. gadā, kad viņa debijas ieraksts negaidīti sasniedza 1. vietu Lielbritānijas džeza mūzikas topā tādās radiostacijās kā BBC Radio 2, BBC Radio London un Jazz FM. Entonijs mācījies gan Whitgift School, gan The Purcell School of Music un prestižajā Guildhall School of Music.

2012. gadā viņa koncertturneja Eiropā rezultējās ar vairākiem pilnībā izpārdotiem koncertiem leģendārajā «Duc Des Lombards» klubā Parīzē, Francijā.

Entonijs aktīvi koncertē Lielbritānijā, ir uzstājies kopā ar Michael Bolton, Marti Pellow un Kyle Eastwood un bijis iesildošais mākslinieks leģendārajam B.B. King. Viņa debijas albums «Stepping Out» sasniedza 1. vietu ASV iTunes džeza topā, šobrīd izpildītāju savā paspārnē paņēmusi ikoniskā franču ierakstu kompānija «Naïve».

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wdAReGJNbxQ

Latvijas Radio bigbends darbojās pēc projektu principa, veidojot sadarbību ar Latvijas talantīgākajiem mūziķiem, kā arī iesaistoties kopīgu projektu realizēšanā ar ārzemju māksliniekiem. Latvijas džeza orķestra pārdzimšanu jaunā kvalitātē uzņēmušies tādi latviešu džezmeņi kā Māris Briežkalns, Kārlis Vanags un Maestro Raimonds Pauls.

Šobrīd kolektīvs ir neatņemama Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa.

…„Tikko uzstājos kopā ar pārsteidzošo Latvijas Radio bigbendu! Šie mūziķi ir vienā līmenī ar jebkuru citu pasaules bigbendu. Lielisks grupu darbs un skaņa, satriecoši solisti un svinga ritms! Es nevarētu vēlēties ko vairāk''!

/Grammy balvu ieguvējs, Rendijs Brekers/

Biļetes: Vienības nama koncertzāles kasē no 20. novembra darba dienās no plkst. 16.30–18.30. Cena 5.00 euro.



Latviešu kultūras centrs