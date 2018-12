Otrdien vietām uzspīdēs saule, valsts galējos austrumos vēl nedaudz snigs

Jaunumi Latvija | 18. decembris 2018 | 19:02

Otrdien, 18.decembrī, vietām Latvijā uzspīdēs saule un austrumu novados vēl sīki snigs, vairāk snigs Krievijas pierobežā.

Atbilstoši sinoptiķu prognozēm saglabāsies lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 0..-5 grādi.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra dienas vidū būs -2 grādi.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals, pār valsts austrumiem stiepjas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī 770-772 dzīvsudraba staba milimetri.

Otrdienas rītā visā Latvijas teritorijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanas apstākļus valsts autoceļu tīklā. Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Apmierinoši braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Ainažu šosejas (A1) posmā Bīriņu pagrieziens - Ainaži

Rīgas apvedceļa (A5) posmā no Salaspils – Babītei;

Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai;

Jelgavas šoseja (A8) visa posma garumā;

Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Skrundai;

Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai, no Tukuma – Strazdei un no Usmas – Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana ir Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas un Saldus apkārtnē.

LSM



LSM