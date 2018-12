Pēc divām nedēļām Daugavpilī sāks piemērot jaunas nekustamā īpašuma nodokļa likmes

Jaunumi Ekonomika | 17. decembris 2018 | 18:40

Jau pavisam drīz, 2019.gada 1.janvārī, stāsies spēkā saistošie noteikumi “Par Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”. Tie paredz izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā vairākām īpašumu kategorijām.

Šobrīd lielākai daļai no nekustamiem īpašumiem, kas tiek izmantoti dzīvošanai, nodoklis ir 0,2% no kadastrālās vērtības. Taču, ja uz 1.janvāra pusnakti šajos īpašumos nebūs deklarēta neviena persona, nodokļa likme pieaugs. Nodokļa likme 1,5 % apmērā tiks piemērota dzīvokļiem un individuālajām dzīvojamajām mājām, kā arī dārza mājām (vasarnīcām) ar kopējo platību virs 100 m2. Vasarnīcām, kuru platība ir no 60 m2 līdz 100 m2, tiks piemērots diferencētais nodoklis.

Daudzi daugavpilieši steidz sakārtot šo jautājumu. Par to liecina Domes Dzīvokļu nodaļas apkopotie dati, kas uzrāda: pēdejos trīs mēnešos iedzīvotāji sākuši aktīvāk deklarēties Daugavpilī gan salīdzinot ar šī gada sākumu, gan sastatot deklarāciju skaitu ar šiem pašiem mēnešiem pirms gada.

Atlikušas divas nedēļas, lai pagūtu deklarēties. Tas ir izdarāms gan klātienē Domes Dzīvokļu nodaļā, gan elektroniski sistēmā Latvija.lv. Lūgums ņemt vērā, ka klātienē deklarāciju veic tikai darba laikā, turpretī elektroniski tas ir izdarāms jebkurā laikā, arī garajās svētku brīvdienās.

Paaugstināta nodokļa likme 3% apmērā, ko pašlaik jau piemēro vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm, sākot ar jauno gadu tiks piemērota arī par nesakoptiem zemesgabaliem, kur savlaicīgi nav nopļauta zāle vai zemes vienība piegružota ar atkritumiem.

Ja ēka ir reģistrēta kā nepabeigtā celtniecība vai jaunbūve un tai nav derīgas būvatļaujas, nodoklis pieaugs līdz 1,5%. Tāpēc Īpašuma pārvaldīšanas departaments aicina sakārtot dokumentus, pagarinot būvatļaujas vai nododot ēku ekspluatācijā.

Visos pārējos gadījumos izmaiņas NĪN aprēķinā nav gaidāmas.

Ar visiem jautājumiem var droši vērsties Daugavpils pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļā, ierodoties darba laikā domē Kr.Valdemāra ielā 1 vai zvanot pa telefoniem 654 04369, 65404390, 65404386, 65404339, 65404336.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Daugavpils



Daugavpils.lv