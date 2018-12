Piektdien vietām uzspīdēs saule

Jaunumi Latvija | 14. decembris 2018 | 17:53

Piektdienas rītā debesis Latvijā lielākoties apmākušās, gaisa temperatūra no +1 grāda Kolkasragā līdz -3 grādiem vietām Vidzemē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Dienā debesis joprojām pārsvarā klās mākoņi, bet vietām tie izklīdīs, ļaujot uzspīdēt saulei. Dažviet sīks sniegs.

Valdošais būs lēns ziemeļaustrumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra +1..-3 grādi.

Rīgā mākoņains laiks, brīžiem nedaudz skaidrosies. Lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra 0..+1 grāds.

Tikmēr valsts uzņēmums "Latvijas Valsts ceļi" informēja, ka autoceļu tīklā piektdienas rītā centrālajā daļā un Zemgalē vietām veidojas apledojums, kas apgrūtina braukšanas apstākļus. Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Rīgas apvedceļa (A5) posmā no Salaspils līdz Babītei;

Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai;

Jelgavas šoseja (A8) visa posma garumā;

Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam;

Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas un Jelgavas apkārtnē. Tāpat apledo vietējas nozīmes ceļi Latgalē un Vidzemē.

LSM



LSM