'Mūsu partija' atstāta ārpus sarunām par jaunā Daugavpils mēra izraudzīšanos, saka Eigims

Sarunās par jauna Daugavpils mēra izraudzīšanos ir iesaistīta Latgales partija (LP) un "Saskaņa", bet "Mūsu partija" (MP) ir atstāta ārpus sarunām, apgalvoja pirms vairākām nedēļām gāztais pilsētas mērs Rihards Eigims (MP), ziņo LETA.

Bijušais pilsētas vadītājs klāstīja, ka pirms balsojuma par neuzticības izteikšanu LP un "Saskaņas" deputāti solījuši, ka jaunais mērs tiks izvēlēts nedēļas laikā, "bet ir pagājušās trīs nedēļas un nekāda rezultāta nav".

Eigims pauda, ka pašlaik svarīgākais ir turpināt projektu īstenošanu, nodrošināt jaungada pasākumus, ar ko veiksmīgi tiekot galā no MP ievēlētie domes priekšsēdētāja vietnieki Igors Prelatovs un Aivars Zdanovskis. "Kamēr viņi [LP un "Saskaņa"] lemj, mēs strādājam," izteicās Eigims.

Viņaprāt, ārkārtas vēlēšanas, ko ierosinot rīkot "Saskaņa" un atbalstot LP, nav labākais risinājums, jo pastāv risks, ka domē tiks ievēlēts lielāks politisko spēku skaits, kas vēl vairāk sašķels deputātus, jo pašlaik vienoties nevar pat trīs partiju pārstāvji. Turklāt atkārtotas vēlēšanas izmaksās vairāk nekā 100 000 eiro. "Šo summu var samaksāt tie, kas ierosina ārkārtas vēlēšanas. Un tad būtu tikai godīgi, ja šajās ārkārtas vēlēšanās nepiedalītos pašlaik domē ievēlētie deputāti," uzskata politiķis, apgalvojot, ka viņam mēra amats nav principiāls.

Jau vēstīts, ka 22. novembrī negaidīti no amata tika gāzts Daugavpils mērs Eigims. Deviņi no 15 domes deputātiem bija parakstījušies par pieprasījumu lemt par Eigima atbrīvošanu no amata.

Domes sēdē Eigima atbrīvošanu atbalstīja 11 deputāti, tostarp visi seši LP deputāti, četri no pieciem partijas "Saskaņa" deputātiem - viens partijas pārstāvis bija devies komandējumā -, kā arī MP pārstāvošā deputāte Līvija Jankovska. Savukārt pārējie trīs MP pārstāvošie politiķi balsojumā atturējās.

Domes sēdē diskusijas par šo jautājumu nebija un lēmums tika pieņemts dažu minūšu laikā. Arī Eigims neizmantoja iespēju izteikties.

Eigims domes vadītāja amatā nokļuva pērnā gada septembrī, kad no šī amata tika atbrīvots Andrejs Elksniņš (S). Eigims bija viens no Elksniņa gāšanas iniciatoriem. Toreiz par Eigima iecelšanu mēra amatā nobalsoja desmit deputāti, bet visi pieci "Saskaņas" pārstāvji balsoja pret.

Līdz jauna mēra ievēlēšanai domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs līdzšinējā mēra pirmais vietnieks Prelatovs.

Daugavpils pilsētas domē ir pārstāvētas trīs partijas. Koalīcijā līdz šim strādāja četri MP pārstāvoši deputāti un seši LP deputāti, tomēr oktobrī LP paziņoja par izstāšanos no koalīcijas.

Pēc Eigima gāšanas no amata Elksniņš pauda, ka viņš būtu gatavs uzņemties domes vadību, bet uzskata, ka esošajā sastāvā stabils darbs nav iespējams, tāpēc nepieciešams rīkot atkārtotas domes vēlēšanas.

""Saskaņas" deputāti ir gatavi uzņemties Daugavpils vadību, bet ar nosacījumu, ka tiks nodrošināts stabils, pragmatisks un saimniecisks darbs," pauda deputāts, piebilstot, ka partija mēra amatam deleģējusi tieši viņu. Arī citi domē pārstāvētie politiskie spēki par šādu partijas nostāju zinot.

Taču pēc Elksniņa teiktā līdzšinējā pieredze rāda, ka domē esošajā sastāvā stabils darbs nav iespējams, tāpēc pilsētā nepieciešams rīkot atkārtotas domes vēlēšanas. Viņaprāt, domē ir pārāk plaši pārstāvēti deputāti, kas ir "piesūkušies" amatam, bet vieta esot jādod jauniem politiķiem, ko pierāda arī pārmaiņas Saeimas deputātu sastāvā.

