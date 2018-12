Reģistrēti pirmie pie ģimenes ārstiem atklātie gripas gadījumi šosezon

Jaunumi Latvija | 6. decembris 2018 | 20:08

Aizvadīto divu nedēļu laikā jau reģistrēti pirmie gripas klīniskie gadījumi. Tādi kopumā bijuši trīs.

Viens gripas gadījums novērots piecu līdz 14 gadu vecuma grupā, bet divi gadījumi reģistrēti cilvēkiem, kas vecāki par 15 gadiem.

Visi trīs gripas klīniskie gadījumi reģistrēti Rīgā. Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Raina Nikiforova norādīja, ka vēl ir par agru vērtēt šī gada gripas aktivitāti, salīdzinot ar aizvadītajiem gadiem.

“Pēdējo divu nedēļu laikā mēs esam saņēmuši informāciju no ģimenes ārstiem par trīs gadījumiem, par pacientiem, kuri vērsušies ģimenes ārstu praksē, kuriem noteikta gripa klīniski. Mums ir arī laboratoriski apstiprinātie gadījumi kopš sezonas sākuma, to nav daudz, līdz ar to mēs varam teikt, ka šobrīd ir zema gripas izplatība Latvijā, līdzīgi arī citur Eiropā,” pastāstīja Nikiforova.

“Taču tie ir pirmie gadījumi. Tas nozīmē, ka gripa aktivizējas, un tas ir raksturīgi šim laika periodam,” sacīja centra pārstāve.

“Parasti jau intensitāte pieaug ļoti pakāpeniski, vairāku nedēļu laikā, tādēļ es vēlētos teikt, ka vēl nav nokavēta vakcinācija tiem cilvēkiem, kuri ir nolēmuši veikt vakcināciju pret gripu. Un tas būtu ļoti svarīgi, īpaši riska grupas pacientiem, par kuriem mēs vienmēr atgādinām, ka tie ir cilvēki ar hroniskām saslimšanām, cilvēki, vecāki par 65 gadiem, kā arī riska grupas ir grūtnieces un mazi bērni,” atgādināja Nikiforova.

KONTEKSTS:

Gripas izplatība Latvijā sākusies novembra pirmajā pusē. Lai arī gripas aktivitāte Latvijā un citās Eiropas valstīs ir zema, Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus vakcinēties.

Pēdējo trīs gadu laikā ievērojami palielinājies stacionēto gripas slimnieku skaits. Kaut arī Latvijas iedzīvotāju vidējais imunizācijas līmenis ar sezonālo pretgripas vakcīnu ir palielinājies visās vecuma grupās, tas joprojām ir ļoti zems.

LSM



