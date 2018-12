Daugavpilī aizvadīta Pasaules AIDS diena

Jaunumi Sabiedrība | 3. decembris 2018 | 17:21

Jau 30 gadus 1.decembris tiek atzīmēts kā Pasaules AIDS diena. Daugavpilī aizvadītajā nedēļā norisinājās vairāki pasākumi, kuru mērķis bija mazināt sabiedrības aizspriedumus pret HIV inficētajiem un mudināt cilvēkus pievērst pastiprinātu uzmanību savai veselībai, jo no šīs kaites, diemžēl, nav pasargāts neviens.

30. novembrī Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils komiteja rīkoja ikgadējo tematisko konkursu “HIV nešķiro, tas attiecas arī uz TEVI”. Konkursā piedalījās 9. klašu komandas no 11 pilsētas skolām. Jauniešiem bija jāatbild uz jautājumiem par HIV un AIDS izplatīšanos un pasākumiem, kas jāveic, lai izvairītos no saslimšanas.

Tradicionāli tika rīkots STOP AIDS rok maratons, kurā šogad par pilsētas labākās rokgrupas titulu cīnījās 6 grupas. Vēl trīs rokgrupas no Rīgas un Daugavpils piedalījās koncertā ārpus konkursa. Pasākuma organizatori, Jaunatnes nodaļa un LSK jaunieši, ne vien noteica uzvarētājus 6 nominācijās un skatītāju simpātijas balvas ieguvēju, bet arī informēja par to, kā pasargāties no briesmām, ko nes nāvējošais vīruss.

Pērn Latvijā tika konstatēts 371 jauns HIV gadījums, kopumā valstī oficiāli reģistrēti vairāk nekā 7 000 HIV pozitīvo cilvēku. Pēc saslimstības un HIV izplatīšanās Latvija ir 1. vietā Eiropas Savienībā. 36% gadījumu saslimšanas iemesls paliek nezināms, proti, inficētie nav nedz narkomāni, nedz kādas citas sociālā riska grupas pārstāvji. Saslimt var ikviens. Vienīgais veids, kā noskaidrot savu HIV statusu, ir veikt testu. Daugavpilī to pilnīgi bez maksas un anonīmi var izdarīt Sarkanā Krusta Daugavpils komitejas veselības kabinetā Kr.Valdemāra ielā 13.

Speciālisti aicina daugavpiliešus aktīvāk pārbaudīt veselību. Pieteikties eksprestesta veikšanai var pa tālr. 654 57357, 26364032.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

