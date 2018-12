Miris bijušais ASV prezidents Džordžs Bušs seniors

Jaunumi Pasaulē | 1. decembris 2018 | 15:40

Reuters Reuters

Bijušais ASV prezidents Džordžs Bušs seniors piektdien nomira 94 gadu vecumā, par viņa dēla Džordža Buša juniora teikto vēstīja BBC.

Bušs seniors bija 41. ASV prezidents no 1989. līdz 1993.gadam laikā, kad noslēdzās Aukstais karš un sabruka Padomju savienība. Iepriekš viņš divus termiņus bija viceprezidents ASV prezidenta Ronalda Reigana administrācijā.

Džordžs Bušs vecākais aizgāja mūžībā piektdien vakarā pēc vietējā laika. Viņa nāves cēlonis nav atklāts, taču 94 gadus vecā bijušā prezidenta veselība jau gadiem bija trausla. Šogad aprīlī Bušs seniors nedēļu pēc savas sievas Barbaras nāves nonāca slimnīcā intensīvās terapijas nodaļā asins infekcijas dēļ.

Bušs vecākais bija Savienoto Valstu politiskās dinastijas galva. ASV prezidenta amatu divus termiņus ieņēma arī viņa dēls Džordžs Bušs jaunākais. Bušs juniors, kurš bija 43. ASV prezidents, raksturoja nelaiķi kā izcila rakstura cilvēku un labāko iespējamo tēvu.

Politikā Bušs seniors iesaistījās 1964.gadā pēc Teksasā veiksmīgi sāktas uzņēmējdarbības un kļūšanas par miljonāru 40 gadu vecumā. Iepriekš Otrajā pasaules karā Bušs seniors dienēja aviācijā un karadarbībā pret Japānu viņa bumbvedējs tika notriekts virs Klusā okeāna 1944.gada septembrī. ASV prezidenta karjerā Bušs seniors sasniedza 90% popularitātes reitingu, tomēr Republikāņu partijas pārstāvi vēlāk vainoja par nepietiekamu uzmanības veltīšanu ASV iekšējām lietām un 1992.gadā prezidenta vēlēšanās viņu sakāva Demokrātu partijas kandidāts Bils Klintons.

Buša vecākā prezidentūrā laikā no 1989. līdz 1993.gadam dominēja ārpolitika, un viņš vadīja Savienotās Valstis svarīgu globālu izmaiņu laikā. To laiku iezīmēja Aukstā kara beigas, Berlīnes mūra krišana, Padomju Savienības sabrukums un līdz ar to daudzu, tostarp Baltijas valstu neatkarības atgūšana.

Ārpolitikā Bušs vecākais arī izmantoja militārus līdzekļus. Viņa uzraudzībā ASV 1989.gadā iebruka Panamā, lai gāztu militāro diktatoru Manuelu Norjegu. Savukārt 1991.gadā izvērsa militāro kampaņu jeb Persijas līča karu, lai no Kuveitas padzītu Irākas diktatora Sadama Huseina spēkus.

Uzsvars uz ārpolitiku gan viņam maksāja vēl vienu termiņu prezidenta amatā, īpaši ņemot vērā, ka, stājoties amatā, viņš solīja neievest jaunus nodokļus, taču vēlāk tos tomēr nācās celt. Tomēr Bušu politiskā dinastija ar to nebeidzās, un viņa dēls – Džordžs Bušs jaunākais - bija Savienoto Valstu prezidents no 2001. līdz 2009.gadam.

Pašreizējais prezidents Donalds Tramps, kurš pašreiz ir G20 samitā Argentīnā, slavēja Buša vecākā „nelokāmu uzticību ticībai, ģimenei un valstij.” „Ar skaidru domāšanu, veselo saprātu un pārliecinātu vadību prezidents Bušs vadīja mūsu valsti un pasauli uz mierīgu un uzvarošu Aukstā kara noslēgumu,” teica Tramps.

Cildinošus piemiņas vārdus Bušam vecākajam veltīja arī bijušie Demokrātu partijas prezidenti Baraks Obama un Bils Klintons.

LSM