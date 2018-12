Baltkrievu namā tika atklāti mazās dzimtenes tēli Gaļinas Želabovskas gleznās

Jaunumi Kultūra | 3. decembris 2018 | 23:03

2018.gada 24.novembrī VIII Starptautiskā tautas kultūru festivāla “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” ietvaros Daugavpils baltkrievu kultūras centrā (BKC) tika atklāta Gaļinas Želabovskas, profesionālas gleznotājas, Baltkrievu mākslinieku apvienības „Maju gonar”, Latgales brīvo mākslinieku asociācijas un Radošās inteliģences “Dina Art” Daugavpils biedres, gleznu mākslas personālizstāde “Moj rodni kut…”.

Gaļina Želabovska ir dzimusi Vitebskas apgabalā, Braslavas rajonā. 1982.gadā pabeigusi Vitebskas Pedagoģiskā Institūta mākslas un grafikas fakultāti. Daudzus gadus dzīvo Daugavpilī, strādā Daugavpils 16.vidusskolā vizuālās mākslas skolotājas amatā, ir mākslinieku radošo apvienību un Baltkrievu kultūrizglītības biedrības “Uzdim” biedre.

G.Želabovskas apbrīnojamās, pēc meistarības un skaistuma, gleznas daudzkārt tika izstādītas Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā un protams Baltkrievu kultūras centrā.

Katram no mums ir savs tuvais kaktiņš, kur mēs piedzimām, kur spērām pirmos soļus un no dzimtās ligzdas izlidojām lielajā pasaulē. Un, lai arī šīs vietas ir katram savas, tomēr tās apvieno dzimtā valoda, kultūra, tradīcijas, brīnišķīga daba un, protams, cilvēki – atklāti, sirsnīgi, viesmīlīgi baltkrievi. Šī sarkanā diega loma dominēja ne tikai pašas mākslinieces emocionālajā stāstā, bet arī citu skatītāju apsveikumu vārdos. Sirdij mīļais un tuvais Braslavas apgabals tika atspoguļots daudzās Gaļinas Želabovskas gleznās, savukārt ikviens no viesiem atrada līdzību ar sev sirdī dārgajām vietām.

“Nosaukums “Moj rodni kut…” nav izvēlēts nejauši. Šis gads Baltkrievijā ir pasludināts par Mazās Dzimtenes gadu. Visas mākslinieku izstādes, kuras tika atklātas BKC, bija cieši saistītas ar šo tēmu. Šīs talantīgās meistares gleznas vislabāk atbilst augstāk minētajai tēmai un rada saikni ar katra cilvēka dvēseli”, - tā savā ievadrunā atzīmēja BKC vadītāja Žanna Romanovska.

Izstādes atklāšanas pasākumā piedalījās arī ārzemju goda viesi, kuri bija ieradušies uz festivālu “Baltkrievu gadatirgu Daugavpilī”: delegācijas no Svetlogorskas (Krievija), Tallinas (Igaunija), Visaginas (Lietuva), Dubrovno (Baltkrievija). Viesi augsti novērtēja mākslinieces meistarību, kā arī visa pasākuma siltumu un sirsnīgumu. Apskatot tuvāk šo gleznu izstādi, neformālo sarunu rezultātā, partneri no Krievijas ar mākslinieci vienojās par gleznu izstādes organizēšanu Kaļiņingradas apgabalā.

Brīnišķīgas muzikālas dāvanas G.Želabovskai un visiem ciemiņiem pasniedza vokāli instrumentālais ansamblis “Praļeski”, baltkrievu tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka”; dziesminieks Vitālijs Mihailovskis, kurš izpildīja liriskas dziesmas ģitāras pavadījumā, tās lieliski pieskaņojās skatītāju garastāvoklim. Mūsu senais draugs un partneris no Lietuvas, Sergejs Šabodalovs, vakara galvenajai varonei un visiem skatītājiem arī veltīja skaistu dziesmu, kura tika apbalvota ar dāsniem aplausiem.

Pasākuma laikā starp dziesmām tika deklamēti dzejoļi un neaizmirstami monologi Gaļinas Sontockas, Marijas Pometjko izpildījumā. Baltkrievu rakstnieku apvienības dzejnieks Stanislavs Volodjko veltīja dzejoli mākslinieces dzimtajam Braslavas apgabalam.

Mazās dzimtenes, sirdij tik tuvu un mīļu tēlu un dzimtas vietu tēmas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Tieši tāpēc, pēc izstādes svinīgās atklāšanas pasākuma skatītāji vēl ilgi nevelējās doties mājās, tie vēroja brīnišķīgās gleznas, sarunājās ar mākslinieci, dalījās ar domām un iespaidiem.

“Mīļas un tuvas zemes tēli

Manas skumjas un prieki!

Kāpēc mana sirds pie Jums tiekas

Ar ko Jūs piesaistījāt mani…”,-

šīs, baltkrievu klasiķa Jakuba Kolasa, liriskās dzejas rindas vislabāk atbilst izstādē prezentētajām G.Želobovskas 25 gleznām, patiesi sirsnīgai un neatkārtojamai pasākuma atmosfērai.

Izstāde “Moj rodni kut…” ir apskatāmā līdz 2019.gada 24.janvārim (no plkst. 9:00 līdz 17:00) pēc adreses: Alejas iela 68-1A, Daugavpils. Ieeja bezmaksas.

Organizators: Baltkrievu kultūras centrs.



