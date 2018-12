Astoto reizi izskanēja jestrais “Baltkrievu gadatirgus”

Jaunumi Kultūra | 1. decembris 2018 | 13:59

2018.gada 23.novembrī Vienības nama koncertzālē notika VIII Starptautiskā baltkrievu kultūras festivāla “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” Galā koncerts, kurā piedalījās Baltkrievu kultūras centra radošie kolektīvi un dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. Šogad rudens festivāls tika veltīts Latvijas Republikas simtgadei un Daugavpils Baltkrievu kultūras centra (BKC) projekta “Baltkrievu dārgumu lāde” noslēgumam.

Kas ir rudens kirmaš (gadatirgus)? Tas nav tikai sezonas tirgus ar tirdzniecības vietām. Pirmkārt, tie ir masveida tautas svētki, kuru pamatā ir senas tradīcijas, saistītas ne tikai ar tirdzniecību, bet arī ar skaļām un jautrām svinībām. Gadatirgu attīstības procesam ir sava gadsimtiem veca vēsture. Jau no viduslaikiem gadatirgus bija viens no svarīgākiem notikumiem sabiedrībā, savdabīgs izklaides centrs.

Pirmo reizi festivāls “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” notika 2011.gadā un no vietēja mēroga pasākuma, tas pārtapa starptautiskā forumā, kas apvieno baltkrievu amatierkolektīvus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un, protams, Baltkrievijas. Astotais, pēc kārtas, festivāls pievienoja savai spilgtajai paletei jaunas krāsas, formātus un iepazīšanās.

Festivāls notika divas dienas un tika atklāts 23.novembrī Baltkrievu kultūras centrā ar konferenci “Kultūras tilts: Latvija-Lietuva-Igaunija-Krievija-Baltkrievija”, kuras laikā notika ideju apmaiņa, tika dibināti jauni sadarbības kontakti.

Labu laiku pirms galā koncerta sākuma Vienības nama foajē pulcējās daudz cilvēku. Šeit tika atklāta tradicionālā amatniecības izstāde, kur amatnieki no Mioriem, Braslavas un Dubrovnas prezentēja baltkrievu dekoratīvi lietišķās mākslas izstrādājumus un klātesošajiem meistarklasēs mācīja tos izgatavot. Lielo interesi izraisīja informatīvās prezentācijas “Atklāj sev Baltkrieviju”, kur ikviens klātesošais varēja iepazīties ar reklāmas bukletiem par Baltkrieviju un piedalīties grāmatu akcijā - par atnesto grāmatu baltkrievu valodā tika izsniegts suvenīrs. Bagātīgi klātais galds ar dabas veltēm, ko sarūpēja un pagatavoja baltkrievu kultūrizglītības biedrības “Uzdim” biedri, apmeklētājos izraisīja sajūsmu.

Galā koncerta pamatā bija teatralizēti-muzikāla izrāde, kuru izpildīja Daugavpils baltkrievu kolektīvi: baltkrievu tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka”, deju ansamblis “Ļanok”, vokāli instrumentālais ansamblis “Praļeski”, kora kapella “Spadčina” un amatierteātra studija “Pauļinka”, kas savās dziesmās, dejās un teatralizētajās miniatūrās parādīja garīgo un materiālo baltkrievu kultūras mantojumu. Visa gada garumā, katru mēnesi, savā “Baltkrievu dārgumu lādē” mēs likām sakrālus un autentiskus darinājumus: austus un izšūtus dvieļus – rušnikus, pītas jostas, šūdinātus tautas tērpus, galdautus, pārklājus, lina audumu, paklājus, koncerta laikā tas viss tika izņemts no lādes un demonstrēts skatītājiem.

Festivālu atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Prelatovs, kurš atzīmēja festivāla unikālo formātu Daugavpils kultūras vidē.

Baltkrievijas Republikas vēstnieks Latvijā Vasilijs Markovičs savā apsveikuma runā atzīmēja Baltkrievu kultūras centra un baltkrievu biedrības “Uzdim” apvienojošo lomu baltkrievu kultūras saglabāšanā un popularizēšanā Latvijā. Starp citu, BR Ārlietu ministrija atzīmēja biedrības “Uzdim” 25 gadu veiksmīgo darbību ar Pateicības rakstu, ko parakstīja ministrs Mikejs Vladimirs un to organizācijas priekšsēdētājai Žannai Romanovskai pasniedza Baltkrievijas vēstnieks.

Dalībniekus un festivāla viesus sveica Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta konsule-padomniece Daugavpilī Nataļja Pustovalova.

Koncerta vadītāji – Žanna Romanovska un Vladimirs Stasevičs iepazīstināja ar festivāla goda viesiem: Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulu Vladimiru Klimovu, BR vēstniecības Latvijā pirmo sekretāru Alekseju Vasiļkovu, BR ģenerālkonsulāta Daugavpilī konsuliem Jevgeniju Bortkeviču un Nikolaju Romankeviču, BR Goda konsulu Klaipēdā Lietuvas Republikā Nikolaju Logvinu; partneru delegācijām no Vitebskas Valsts Universtitātes, Novopolockas, Mioriem, Braslavas, Dubrovno, Naročanskas sanatorijas “Sputnik”, Svetlogorskas (Krievija).

Muzikāli teatralizētais priekšnesums, kā jau tradicionāli, tika iesākts ar jautro dziesmu-himnu “Ķirmaš-ķirmašok”, ko izpildīja tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka”, turpinājumā skatītājus priecēja krāšņas dejas ar rušnikiem un pārklājiem, dziesmas un nelielas teatralizētas izrādes, kuras dalību ņēma visi BKC radošie kolektīvi. Baltkrievijas Rakstnieku savienības biedrs, dzejnieks Stanislavs Volodjko, lasīja savu dzejoli “Latvijas simtgadei”, savukārt, biedrības “Uzdim” biedre Zinaida Siliņa izpildīja joku dziesmu.

Un protams, kāds būtu baltkrievu gadatirgus bez viesiem? Tiklīdz uz skatuves, ar pirmo deju un dziesmu, sevi parādīja Baltkrievijas Republikas Akciju sabiedrības “Naftan” Kultūras pils Česlava Kljačko vārdā nosauktais, nopelniem bagātais amatieru kolektīvs, bērnu horeogrāfiskais ansamblis “Kamariki” no Novopolockas (horeogrāfe Svetlana Bogoslav), visa zāle tika aizpildīta ar skaļiem aplausiem. Skanīgas balsis pieskarās līdz dvēseles dziļumiem, bet aizraujošās dejas nevienam neļāva mierīgi sēdēt uz vietas – kājas pašas sāka kustēties dejas ritmā.

Spilgti un neaizmirstami viesu kolektīvu uzstāšanas priekšnesumi: Baltkrievijas Republikas nopelniem bagātā amatieru kolektīva, tautas dziesmu un mūzikas ansambļa “Krinica” no Dubrovno; solista Sergeja Šabodalova no Visaginas (Lietuva), bērnu ansambļa “Busliki” no Tallinas (Igaunija), dueta Darjas un Jevgenijas Šuk no Mioriem nevienu neatstāja vienaldzīgu. Pilnīgi aizpildītajā zālē izskanēja skaļi aplausi un “Bravo!” saucieni.

Pēc elpu aizraujoša koncerta visi radošie kolektīvi un solisti, kuri dāvāja skatītājiem spilgtas, sirsnīgas emocijas un iespaidus, kā arī amatnieki, baltkrievu kultūrizglītības biedrība “Uzdim”, BKC radošās mākslas studijas “Koloritnij mir” priekšsēdētāja Velta Loce (festivāla banera autore), tika pagodināti ar diplomiem, dāvanām un ziediem.

Festivālam ir vēl viena lieliska tradīcija – noslēgumā izpildīt kopīgu dziesmu “Baltkrievu māja” (teksts S.Volodjko, mūzika A.Rudzja). Pateicīgie skatītāji, stāvot kājās, ļoti aktīvi un draudzīgi dziedāja līdzi māksliniekiem, savukārt, dodoties projām, tie sirsnīgi pateicās festivāla organizatoram – Baltkrievu kultūras centram, par brīnišķīgi organizētajiem svētkiem, izsakot cerību tikties nākamgad.

Baltkrievu kultūras centra vadītāja un kultūrizglītības biedrības “Uzdim” priekšsēdētāja Žanna Romanovska atzīmēja: “Mūsu festivāls aug un dinamiski attīstās. Katru gadu mēs piedāvājam skatītājiem interesantu sižetu un jaunas idejas, aicinām spilgtus māksliniekus, parakstam sadarbības Vienošanās, labprāt dalāmies ar pieredzi un paplašinām Baltijas baltkrievu draudzības robežas. Šogad mūsu partneru sarakstam pievienojās baltkrievi no Kaļiņingradas apgabala, bet nākamgad festivāls notiks konkrētā laikā - oktobra otrajās brīvdienās. Festivāls atgriezīsies Daugavpils Kultūras pils lielajā zālē un tiks veltīts Baltkrievu kultūras centra 20 gadu pastāvēšanas jubilejai un Latvijas Republikas simtgadei”.

Baltkrievu kultūras centrs izsaka sirsnīgu pateicību Daugavpils pilsētas domei, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei, Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulātam Daugavpilī, Latviešu kultūras centram, Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, Municipālai policijai un Daugavpils pilsētas masu medijiem par atbalstu festivāla “Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī” organizēšanā.



Baltkrievu kultūras centrs