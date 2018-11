Tiek pabeigts 3. bērnudārza energoeffektivitātes paaugstināšanas projekts

Jaunumi Sabiedrība | 29. novembris 2018 | 17:35

2017.-2018. gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība, sadarbībā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, īstenoja projektu Nr. 4.2.2.0/17/I/001 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 – Raipoles ielā 8, Daugavpilī” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros.

Projekta mērķis bija sekmēt Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu. Jau 2018. gadā siltumenerģijas ekonomija sasniedza 45%, bet elektroenerģijas ekonomija sastādīja ap 10%, salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2017. gadā. Bez tā tika uzlabots pirmsskolas iestādes ēkas vizuālais veidols, kas piešķīra košākos un dzīvespriecīgākos akcentus visas Jaunās Forštates apkaimes ainavai. Dārziņa ēka pēc renovācijas ekspluatācijā tika pieņemta 24. oktobrī.

Projekta kopējie izdevumi sastāda 1098063 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 645700 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 452363 EUR. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nodrošināja 85% no attiecināmajiem izdevumiem. Valsts budžeta dotācija pašvaldībai sastādīja 4,5% no attiecināmajiem izdevumiem. Daugavpils pašvaldība finansēja 10,5% no attiecināmajiem izdevumiem, kā arī neattiecināmās izmaksas.

Kopumā 2018. gadā tika pabeigti divu dārziņu ēku (Nr. 3 un Nr. 5) energoefektivitātes projekti Daugavpilī.

