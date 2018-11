Otrdien Latvijā spīdēs saule, vietām - pirmo reizi trīs nedēļu laikā

Jaunumi Latvija | 27. novembris 2018 | 18:15

Otrdien, 27.novembrī, Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, tomēr no jūras nākoši mākoņi vietām nesīs sniegu, prognozē sinoptiķi.

Snigšana gaidāma vietām Kurzemē un Zemgalē, kā arī Jūrmalas un Rīgas pusē.

Šī būs saulainākā diena valstī kopš oktobra. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem Daugavpilī saule nav spīdējusi trīs nedēļas - kopš 5.novembra.

Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra dienas vidū paaugstināsies līdz +2..-3 grādiem, bet vakarā termometra stabiņš dažviet tuvosies -10 grādu robežai.

Rīgā brīžiem - it īpaši vakarpusē - iespējams sniegs. Vēja tikpat kā nebūs. Gaisa temperatūra pāris grādu zem nulles, dienas vidū - aptuveni nulle.

Laikapstākļus nosaka Skandināvijas anticiklons. Atmosfēras spiediens kāpj; no rīta tas ir 760-763 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

Otrdienas rītā sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 152 valsts AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

"Latvijas Valsts ceļi" informēja, ka apmierinoši braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Ainažu šoseja (A1) posmā no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem;

Siguldas šoseja (A2) posmā no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei;

Valmieras šoseja (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai;

Daugavpils šoseja (A6) posmā no Lielvārdes līdz Nīcgalei;

Bauskas šosejas (A7) posmā Iecava – Grenctāle;

Jelgavas šoseja (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei;

Liepājas šoseja (A9) posmā no Kalnciema līdz Liepājai;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Usmas līdz Ventspilij;

Rēzeknes virzienā (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem .

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana ir Alūksnes, Jelgavas, Valkas un Saldus apkārtnē.

LSM



LSM